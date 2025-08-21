विज्ञापन

एक म‍िनट में चेहरे पर आ जाएग ग्‍लो, दादी-नानी के ये 5 जादुई उबटन लगाकर तो देखो

Chehre par chamak kaise laye: देसी उबटन स्किनकेयर ही नहीं, बल्कि दादी-नानी के कमाल के नुस्खे हैं. ये नेचुरल, किफायती और असरदार हैं. शादी, फेस्टिवल, पार्टी या डेली स्किन के लिए 5 उबटन आपकी स्किन को नई लाइफ दे सकते हैं. जानिए इनका इस्तेमाल कैसे करना है.

Face par glow kaise laye gharelu upay : उबटन लगाते ही चेहरे पर आ जाएगा ग्‍लो.

Desi Ubtan for Glowing Skin: क्या आप जानते हैं, दादी-नानी के स्किनकेयर नुस्खे आज भी महंगे फेस मास्क और सीरम को टक्कर दे सकते हैं. इनमें से एक खास नुस्खा है देसी उबटन, जो दशकों से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है. ये नेचुरल होते हैं और आपकी स्किन को खूबसूरत ग्लो और ताजगी (Best homemade ubtan for glowing skin) से भर देते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बेहतरीन देसी उबटन, जिन्हें अपनाकर आप बिना ज्यादा खर्च किए अपनी स्किन को नेचुरल, जवां और ग्लोइंग (Dadi nani ke ubtan nuskhe for natural glow) बना सकते हैं. ये पुराने जमाने के नुस्खे आज भी हर तरह की स्किन के लिए फायदेमंद (Best natural ubtan for dry and dull skin) हैं और आपके स्किनकेयर रूटीन में नई जान डाल सकते हैं.

हल्दी और बेसन उबटन (Turmeric and Besan Scrub)

अगर कोई उबटन सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो हल्दी-बेसन का कॉम्बिनेशन है. शायद आपने इसे किसी शादी में हल्दी सेरेमनी में इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं, हर किसी के लिए जादू जैसा काम करता है. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुहांसों को रोकने और ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं. बेसन धीरे-धीरे डेड स्किन को हटाता है और उसे टाइट बनाता है.

कैसे लगाएं

  • हल्दी और बेसन में थोड़ा दही या दूध मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करें, इससे स्किन तुरंत ब्राइट होती है.
  • दो चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी और दूध या दही मिलाकर पेस्ट बनाएं. 
  • इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं, सूखने दें और गुनगुने पानी से धो लें.
चंदन और गुलाब जल उबटन (Sandalwood and Rose water Scrub)

यह उबटन आपको बचपन की याद दिला देगा. चंदन का पाउडर और गुलाबजल मिलाकर बनता यह उबटन आपकी स्किन को ठंडक और प्राकृतिक चमक देता है. चंदन त्वचा की जलन कम करता है, दाग-धब्बे घटाता है और त्वचा को ब्राइट बनाता है. गुलाबजल टोनर की तरह काम करता है, त्वचा के पीएच को बैलेंस करता है और हाइड्रेशन देता है.

कैसे लगाएं

  • 1 चम्मच चंदन पाउडर में गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं.
  • 15 मिनट तक चेहरे और गर्दन पर लगाएं, फिर धो लें.

मुल्तानी मिट्टी और नीम उबटन (Multani Mitti and Neem Paste)

ऑयली स्किन और मुहांसों से परेशान हैं तो यह उबटन आपके लिए परफेक्ट है. मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल सोखती है और पोर्स को टाइट करती है, जबकि नीम एंटीबैक्टीरियल है और पिंपल्स को रोकता है. यह कॉम्बिनेशन त्वचा को ठंडा, साफ और डिटॉक्स बनाता है, खासकर गर्मियों में जब त्वचा चिपचिपी महसूस होती है.

कैसे लगाएं

  • नीम की पत्तियों या पाउडर को मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल में मिलाकर पेस्ट बनाएं.
  • पूरी तरह सूखने दें.
  • ठंडे पानी से धो लें.
बादाम और दूध उबटन (Almond and Milk Ubtan)

ड्राई और फीकी स्किन वाले लोगों के लिए यह रिच और क्रीमी उबटन सबसे अच्छा है. बादाम में विटामिन ई होता है, जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है. दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है और मॉश्चर बनाए रखता है. यह उबटन न सिर्फ ग्लो बढ़ाता है, बल्कि फाइन लाइन्स कम कर त्वचा को जवान दिखाता है.

कैसे लगाएं

  • 5-6 बादाम रातभर भिगोएं. सुबह पेस्ट बनाएं.
  • 2-3 चम्मच कच्चे दूध के साथ मिलाएं.
  • 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें..

ओटमील और हनी उबटन (Oatmeal and Honey Ubtan)

माइल्ड एक्सफोलिएशन पसंद है तो ओट्स और शहद का कॉम्बिनेशन आपके लिए सही है. ओट्स डेड स्किन हटाते हैं और शहद नमी बनाए रखता है. यह उबटन सेंसिटिव स्किन और ठंड के मौसम में बहुत अच्छा काम करता है.

कैसे लगाएं

  • ओट्स को पीसकर पाउडर बनाएं.
  • एक चम्मच शहद और थोड़ा दूध या गुलाबजल मिलाएं.
  • 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और धो लें.

इन बातों का रखें ध्यान

  • नया उबटन लगाते समय पैच टेस्ट जरूर करें.
  • उबटन हमेशा साफ चेहरे पर लगाएं.
  • हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा इस्तेमाल न करें.
  • धोते समय गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं.
  • रेगुलर इस्तेमाल से ही असली फर्क दिखेगा.

