विज्ञापन
विशेष लिंक

Exclusive: आंखों में बन जाता है प्रोटीन, हर किसी को होती है आंखों से जुड़ी ये बीमारी

World Sight Day: आज के समय में आंखों की रोशनी कमजोर होना आम हो गया है. लेकिन, आंखों से जुड़ी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हर किसी को होनी ही होनी है. डॉक्टर राहिल चौधरी ने बताया कौन सी है वो बीमारी और ऐसा क्यों होता है.

Read Time: 4 mins
Share
Exclusive: आंखों में बन जाता है प्रोटीन, हर किसी को होती है आंखों से जुड़ी ये बीमारी
World Sight Day: आंखों की ये बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं.

World Sight Day: क्या आपको धुंधला दिखने लगा है? रात में गाड़ी चलाते समय रोशनी चुभती है या पढ़ते समय अक्षर साफ नहीं दिखते? अगर हां, तो ये संकेत हो सकते हैं मोतियाबिंद के. यह एक ऐसी आंखों की बीमारी है जो उम्र के साथ लगभग हर किसी को होती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक खास वजह है, आंखों में प्रोटीन का बनना या टूटना. आई7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. राहिल चौधरी ने एनडीटीवी को बताया कि मोतियाबिंद तब होता है जब आंख के लेंस में मौजूद प्रोटीन आपस में चिपकने लगते हैं या टूटकर गुच्छे बना लेते हैं. इससे लेंस धुंधला हो जाता है और रोशनी रेटिना तक नहीं पहुंच पाती. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर हैं इस देश के लोगों की आंखें, 90% बच्चों को है आंखों की ये बीमारी

आंख में बादल लगना या मोतियाबिंद क्या है? (What is Cataract?

हमारी आंख में एक पारदर्शी लेंस होता है जो कैमरे के लेंस की तरह काम करता है. यह लेंस रोशनी को रेटिना तक पहुंचाता है जिससे हम चीजों को साफ देख पाते हैं. जब इस लेंस में मौजूद प्रोटीन टूटकर आपस में चिपकने लगते हैं, तो लेंस धुंधला हो जाता है. यही स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है.

कैसे बनता है आंखों में प्रोटीन?

उम्र बढ़ने पर शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनमें आंखों का लेंस भी शामिल है. लेंस में मौजूद प्रोटीन धीरे-धीरे डैमेज होने लगते हैं. ये प्रोटीन गुच्छों में बदल जाते हैं और लेंस की पारदर्शिता खत्म कर देते हैं. इससे रोशनी अंदर नहीं जा पाती और नजर कमजोर हो जाती है.

हर किसी को क्यों होता है ये बीमारी?

60 साल की उम्र के बाद मोतियाबिंद होना आम बात है. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे बाल सफेद होना या त्वचा पर झुर्रियां आना. हालांकि कुछ मामलों में यह जल्दी भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज के मरीजों में, UV किरणों के ज्यादा संपर्क में आने पर, स्टेरॉइड्स का लंबे समय तक सेवन करने पर, आंख में चोट लगने पर.

ये भी पढ़ें: उम्र बढ़ना ही नहीं, Doctor ने बताए आंख में मोतियाबिंद होने के 5 बडे कारण, बच्चों तक की आंखों में आ जाता है धुंधलापन

मोतियाबिंद के लक्षण (Cataract Symptoms)

  • धुंधला दिखना
  • चमकदार रोशनी से परेशानी
  • रात में देखने में दिक्कत
  • रंग फीके दिखना
  • चश्मे का नंबर बार-बार बदलना
  • दोहरी चीजें दिखना

मोतियाबिंद का इलाज क्या है?

मोतियाबिंद का सबसे प्रभावी इलाज सर्जरी है. इसमें धुंधला लेंस हटाकर एक नया कृत्रिम लेंस लगाया जाता है. यह प्रक्रिया सुरक्षित और आम है और इससे नजर फिर से साफ हो जाती है.

मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ लगभग हर किसी को होती है. इसका कारण आंखों में प्रोटीन का टूटना और चिपकना है, जिससे लेंस धुंधला हो जाता है. हालांकि यह एक आम समस्या है, लेकिन समय पर पहचान और इलाज से नजर को बचाया जा सकता है.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World Sight Day, Cataract, Weak Eyesight, Cataracts Caused, Common Eye Disease In Aging, Cataract Formation, Eye Health Tips, Protein In Eyes Cataract Cause, Cataract Symptoms And Cure, Cataract Prevention And Surgery, Vision Loss Due To Cataracts, How Protein Build-up Leads To Cataracts, Cataracts In Old Age And Their Treatment, Natural Remedies For Cataracts, Motiyabind Ka Ilaj, Aankhon Mein Protein Banne Se Motiyabind, Motiyabind Ke Lakshan Aur Upay, World Sight Day Par Aankhon Ki Jaankari, Motiyabind Surgery Kaise Hoti Hai, Aankhon Ki Roshni Kam Hone Ke Karan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com