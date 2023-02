Work Life Balance: पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए पता होने चाहिए ये 8 रूल्स, वर्ना हर वक्त तनाव से घिरे रहेंगे

इसके अलावा लगातार बढ़ रहे स्ट्रेस को भी खत्म कर सकता है. चलिए इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं वो जरूरी टिप्स जिससे आप अपने वर्क लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं.

अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक क्लियर बाउंड्री सेट करें. इसमें अपने प्रोफेशनल ईमेल और कॉल का जवाब देने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम तय करना जरूरी है. ताकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग-अलग कर सके और दोनों को ही पर्याप्त समय दे पाएं.

प्रोफेशनल लाइफ में अपने कामों को प्राथमिकता दें और जो काम जरूरी है उस पर पहले फोकस करें. इससे आप अपना ज्यादा समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और तनाव कम करने में भी आपको मदद मिलेगी.

अपने दिमाग और शरीर को तरोताजा करने के लिए पूरे दिन बीच बीच में ब्रेक जरूर लें. इसमें थोड़ी देर टहलना, स्ट्रेचिंग करना, या बस कुछ मिनटों के लिए अपने काम से दूर जाना शामिल हो सकता है.

घर पर आने के बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से खुद को डिस्कनेक्ट कर लें. इसमें आपका फोन बंद करने से लेकर लैपटॉप बंद करना और डेक्सटॉप से दूर जाना शामिल है.

