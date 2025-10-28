सर्दियों में नहाने के तुरंत बाद फेस पर लगाएं ये तेल, खिंची-खिंची त्वचा से मिलेगा छुटकारा, स्किन हो जाएगी मखमली

Dry skin care tips : सर्दियां आ गई हैं और साथ लाई हैं त्वचा की सबसे बड़ी परेशानी- रूखापन. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गरम पानी से नहाकर निकलते हैं और कुछ ही देर में चेहरा एकदम खिंचा-खिंचा, बेजान सा लगने लगता है? मॉइश्चराइजर लगाओ तो भी थोड़ी देर में असर खत्म हो जाता है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए. आज हम आपको एक ऐसा आसान और सस्ता नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे आजमाने के बाद आपकी त्वचा पूरी सर्दी मखमली और मुलायम बनी रहेगी.

जी हां, इस जादुई उपाय का नाम है बादाम का तेल (Almond Oil)

बादाम तेल के क्या हैं गुण - What are the properties of almond oil?

बादाम तेल में विटामिन-ई और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जो हमारी त्वचा को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर तक नमी और पोषण पहुंचाते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि यह बाकी तेलों की तरह अधिक चिपचिपा (Greasy) नहीं होता, जिससे लगाने के बाद आपको भारीपन या चिपचिपाहट महसूस नहीं होगी.

बादाम तेल लगाने का सही तरीका - Right way to apply badam oil on face

नहाने के बाद तौलिये से शरीर को सिर्फ हल्का-हल्का पोंछें. आपकी त्वचा थोड़ी नम (Damp) रहनी चाहिए, एकदम सूखी नहीं.

अपने हाथ पर बादाम के तेल की सिर्फ 2 से 3 बूंदें लें.

इन बूंदों को हल्के हाथों से अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर धीरे-धीरे मसाज करें.

बादाम तेल लगाने के टिप्स

नम त्वचा पर तेल लगाने से तेल नमी को त्वचा के अंदर ही 'लॉक' कर देता है. इससे आपकी त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है और खिंची-खिंची महसूस नहीं होती.

रोजाना ये छोटा सा काम कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी त्वचा सर्दियों में भी निखरी और मुलायम बनी रहती है. अगर बादाम तेल उपलब्ध न हो, तो आप जोजोबा (Jojoba) या शुद्ध नारियल तेल (Coconut Oil) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

