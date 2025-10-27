Winter skin care tips : रात को सोने से पहले dry skin पर क्या लगाना चाहिए?

Dry skin care tips for winter : आपकी स्किन भी सर्दियों में खींची-खींची रहती है? सुबह उठो तो चेहरे पर पपड़ी जमी हुई मिलती है और हाथ लगाते ही रूखापन महसूस होता है? सच कहें तो, विंटर (Winter) में ड्राई स्किन (Dry Skin) की परेशानी बहुत आम है. हम दिन में तो बहुत कुछ लगा लेते हैं, लेकिन रात की स्किन केयर (Night Skincare) अक्सर भूल जाते हैं.

पर आपको पता है, रात में ही हमारी स्किन खुद को सबसे ज्यादा ठीक करती है. अगर आप रात को सोने से पहले अपनी रूखी त्वचा को सही पोषण दे दें, तो सुबह आपका चेहरा मखमली और खिला-खिला नजर आएगा.

तो चलिए, जानते हैं 4 ऐसी चीजें जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगी.

देखिए, आप रात को कुछ भी अच्छा सा लगाएं, उसका फ़ायदा तभी होगा जब आपका चेहरा साफ़ होगा. दिनभर की धूल, गंदगी और मेकअप को साफ करना जरूरी है. रूखी त्वचा वाले लोग हमेशा ऐसा फेसवॉश इस्तेमाल करें जो झाग कम बनाए और आपकी त्वचा की नमी को छीने नहीं. चेहरा धोने के बाद चेहरे को हल्का गीला ही रहने दें. अब इस हल्की गीली त्वचा पर ही नीचे बताई गई चीजों को लगाएं.

सर्दियों में पानी वाले या जेल बेस वाले मॉइस्चराइज़र से काम नहीं चलेगा. आपको चाहिए एक गाढ़ी, हैवी क्रीम. इस तरह की क्रीम आपकी त्वचा पर एक मोटी परत बना देती है, जिससे अंदर की नमी (Moisture) बाहर नहीं निकल पाती.

अगर आपके पास कोई अच्छी नाइट क्रीम (Night Cream) है, तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक अच्छी कोल्ड क्रीम भी शानदार काम करती है. इसे अपनी हथेली में लेकर चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से मालिश करें.

अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहते, तो कुदरती तेलों का इस्तेमाल करें. ड्राई स्किन के लिए बादाम का तेल (Almond Oil), जैतून का तेल (Olive Oil) या नारियल का तेल (Coconut Oil) बहुत अच्छे माने जाते हैं. इनमें विटामिन-ई होता है जो रूखेपन को दूर भगाता है.

बस दो से तीन बूंद तेल हथेली पर लें और चेहरे पर लगाकर हल्के हाथ से 2 मिनट तक मसाज करें. यह त्वचा को अंदर तक पोषण देगा और सुबह स्किन ग्लो करेगी.

यह नुस्खा थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन स्किनकेयर की दुनिया में इसे 'स्लगिंग' (Slugging) कहा जाता है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ऊपर बताई गई क्रीम या तेल लगाने के बाद, वैसलीन या पेट्रोलियम जेली की एक बहुत पतली सी परत अपने चेहरे पर लगा लें.

पेट्रोलियम जेली आपकी त्वचा की नमी को बाहर नहीं निकलने देती. यह उसे अंदर ही लॉक कर देती है. ध्यान रखें कि इसे बहुत कम मात्रा में ही लगाना है, वरना चेहरा चिपचिपा लगेगा. यह रात भर काम करता है और सुबह आपको शिशु जैसी मुलायम त्वचा मिलती है.

रात को सोने से पहले अपने होंठों (Lips) पर भी मोटी परत में लिप बाम या वैसलीन जरूर लगाएं. साथ ही, कमरे में ह्यूमिडिफ़ायर (Humidifier) का इस्तेमाल करें ताकि हवा में नमी बनी रहे और आपकी स्किन ड्राई न हो. इन छोटे-छोटे नुस्खों को अपनाकर देखिए, इस सर्दी में आपकी त्वचा कभी रूखी नहीं होगी.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)