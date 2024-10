मलासन में बैठकर क्यों पीना चाहिए पानी? ये 7 फैक्ट जान आज से भूलकर भी खड़े होकर नहीं पिएंगे पानी

Sit While Drinking Water: सुबह की अच्छी शुरुआत एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी होती है. आयुर्वेद और योग की परंपराओं में कुछ ऐसे अभ्यास शामिल हैं, जो न केवल शरीर को हेल्दी रखते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं. उनमें से एक है मलासन में बैठकर पानी पीना. यह एक सरल योगासन है, जिसमें व्यक्ति अपने घुटनों को मोड़कर पूरी तरह से नीचे बैठता है और अपने हाथों को जोड़कर संतुलन बनाता है. पानी पीने को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं कि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए आदि. क्या आप जानते हैं कि मलासन में बैठकर पानी पीने से क्या होता है. जानिए...

मलासन में बैठकर पानी पीने के फायदे (Benefits of Drinking Water While Sitting in Malasana)

1. पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक

मलासन में बैठकर पानी पीने से पाचन तंत्र को सुधारने में मदद मिलती है. यह पेट के अंगों को सक्रिय करता है और आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है. इससे कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

2. डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार

मलासन में बैठकर पानी पीने से शरीर की टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है. इस प्रक्रिया से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना आसान हो जाता है. यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक प्राकृतिक तरीका है.

3. वजन घटाने में सहायक

वजन घटाने के लिए सही डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का अच्छा होना जरूरी है. मलासन में बैठकर पानी पीने से पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह पेट के अंगों पर दबाव डालता है, जिससे फैट को बर्न करने की प्रक्रिया तेज होती है.

4. किडनी के स्वास्थ्य में सुधार

मलासन में बैठकर पानी पीने से किडनी की कार्यक्षमता बढ़ती है. यह किडनी फ्लो को सुधारता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट की सफाई होती है और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है.

5. हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में सहायक

यह आसन शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में भी मददगार होता है. खासकर महिलाओं के लिए यह मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं और पीसीओडी जैसी स्थितियों में लाभकारी हो सकता है.

6. जोड़ों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद

मलासन में बैठकर पानी पीने से जोड़ों और मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ती है. यह घुटनों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे किसी भी तरह की दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है.

7. मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद

इस आसन में बैठकर पानी पीना एक ध्यानपूर्ण क्रिया की तरह है. इससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है. यह दिन की शुरुआत को ताजगी भरी और ऊर्जावान बनाने में सहायक है.

मलासन में बैठकर पानी पीने का सही तरीका (Right Way To Drink Water While Sitting In Malasana)

सुबह खाली पेट उठकर सबसे पहले मलासन में बैठें.

एक गिलास गुनगुना पानी पिएं.

पानी धीरे-धीरे पिएं और इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी रहे.

इस स्थिति में कम से कम 5-10 मिनट तक बैठें.

