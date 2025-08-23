रात को सोने से पहले दूध या गुनगुने पानी के साथ पी लें 1 चम्मच सोंठ पाउडर, इन 4 समस्याओं के लिए है रामबाण

Dry Ginger Benefits: अदरक को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है. चाय बनाने, किसी प्रकार का काढ़ा बनाने और सब्जियां और दाल बनाने में भी अदरक का इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरह से अदरक का इस्तेमाल होता है ठीक उसी तरह से अदरक को सुखाकर तैयार की गई सोंठ का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि कई स्वास्थ्य गुणों से भरपूर होती है. सोंठ का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में किया जा सकता है. अगर आप एक गिलास दूध में एक चम्मच सोंठ का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. अगर आपको दूध पसंद नही है तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं. खासकर रात को सोने से पहले इसका सेवन करना अत्यंत लाभदायी माना जाता है.

रात को गुनगुने पानी के साथ सोंठ का पाउडर खाने के फायदे ( Dry Ginger Powder With Lukewarm Water Benefits)

ये भी पढ़ें: Weight Loss के लिए खा रहे हैं ओट्स तो जानिए क्या है Oats खाने का सही तरीका, जान लें ये जरूरी बातें

अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आपको समय-समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए. डिटॉक्स करने से बॉडी में जमा टॉक्सिंस बाहर निकालने में मदद मिलती है. अगर आप भी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप रात को सोने से पहले दूध या गुनगुने पानी में सोंठ का पाउडर मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

पाचन

आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से अक्सर लोग पाचन की समस्या से परेशान रहते हैं. अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्या है तो आप रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या दूध में सोंठ का पाउडर मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. इसका सेवन करने से पेट आसानी से साफ होने में मदद मिल सकती है.

इम्यूनिटी बढ़ाए

अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप हेल्दी रहें. जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है और वो बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए सोंठ के पाउडर का सेवन बेहद लाभदायी हो सकता है.

इंफेक्शन

सोंठ में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं. रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी और दूध के साथ सोंठ के पाउडर का सेवन करने से आपको लाभ मिल सकता है. लेकिन इसका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए. वहीं, अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही सोंठ का सेवन करें. क्योंकि सोंठ की तासीर गर्म होती है.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)