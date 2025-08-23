क्या आपको पता है सुबह उठकर गर्म पानी पीने की ये आदत आपको कितने स्वास्थ्य लाभ दे सकती है,अगर नहीं तो यहां जानें

विज्ञापन
Warm Water Benefits: क्या आपको पता है सुबह उठकर गर्म पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है. अगर नहीं तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आप आज से ही गर्म पानी पीना शुरू कर देंगे.

Warm Water Empty Stomach Benefits: खाली पेट गर्म पानी पीने के फायदे.

Subah Garam Pani Pine ke fayde: हर सुबह की शुरुआत हम किसी न किसी आदत से करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई अखबार पढ़ता है, तो कोई जल्दी-जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागता है. लेकिन इन सबके बीच एक आदत ऐसी भी है जो न ज्यादा समय लेती है, न ज्यादा मेहनत मांगती है, और न ही कोई खर्च कराती है... ये आदत है सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की. भारत में पुराने समय से ही आयुर्वेद में गर्म पानी को अमृत तुल्य माना गया है. बड़े-बुजुर्ग अकसर कहते हैं कि दिन की शुरुआत गर्म पानी से करनी चाहिए. ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि अब विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गर्म पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद है. खासकर जब हम ठंडे पानी की आदत के आदी हो जाते हैं, तब गुनगुना पानी धीरे-धीरे शरीर में अंदरूनी सफाई का काम करता है.

पाचन

गर्म पानी सबसे पहले पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है. सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है और कब्ज जैसी समस्या धीरे-धीरे दूर हो जाती है. जब खाना अच्छे से पचेगा, तो शरीर हल्का महसूस करेगा और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. यही नहीं, पेट में गैस, भारीपन या जलन की शिकायत भी कम होती है.

बॉडी डिटॉक्स

इसके अलावा, गर्म पानी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, यानी शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है. जब हम गर्म पानी पीते हैं तो पसीना आता है या पेशाब ज्यादा आता है, जिससे शरीर अंदर से साफ होता है. यही कारण है कि त्वचा में भी निखार आता है और चेहरे पर चमक बनी रहती है.

सर्दी-खांसी

गर्म पानी गले की खराश, नाक बंद या हल्की सर्दी में भी राहत देता है. अगर उसमें शहद या नींबू मिला दिया जाए, तो और भी फायदे मिलते हैं.

थकान

दिनभर की भागदौड़ के बाद रात को एक कप गुनगुना पानी पीने से मन शांत होता है, नींद बेहतर आती है और थकान भी दूर होती है. मानसिक तनाव को कम करने का ये एक सरल और घरेलू उपाय है.

