सुबह खाली पेट पी लें केसर वाला पानी, इन 5 समस्याओं में झट से मिलेगा आराम

Saffron Water Benefits In Hindi: केसर एक पौष्टिक और औषधीय मसाला है, जो अपने स्पेशल स्वाद और कलर के लिए जाना जाता है. आपको बता दें कि केसर (क्रोकस सैटिवस) पौधे के फूलों से प्राप्त होता है. इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिरयानी, पुलाव, और मिठाइयां आदि. केसर में एंटी-डिप्रेसेंट, एंटीऑक्सीडेंट, और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट केसर वाला पानी पीने से क्या होता है. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे.

केसर का पानी पीने के फायदे- (Kesar Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. स्ट्रेस -

केसर में एंटी-डिप्रेसेंट गुण होते हैं जो स्ट्रेस और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं. जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है वो सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

2. नींद-

क्या आप भी नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो सुबह खाली पेट केसर वाले पानी का करें सेवन.

3. पाचन-

केसर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो सुबह खाली पेट करें इस पानी का सेवन.

4. मासिक धर्म-

केसर मासिक धर्म की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है. अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं तो इस पानी का सुबह सेवन कर सकते हैं.

5. स्किन-

केसर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं केसर का पानी- (How To Make Kesar Water)

केसर का पानी बनाना बहुत ही आसान है इस पानी को बनाने के लिए 1 कप पानी में 5-6 केसर के धागे डालें. फिर इसे रात भर भिगो दें और सुबह खाली पेट पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)