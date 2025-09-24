डॉक्टर से जानिए 1 साल तक नवजात शिशु को Talcum Powder क्यों नहीं लगाना चाहिए...?

Baby care tips : आप सबने देखा होगा कि दादी-नानी के जमाने से ही बच्चों को नहलाने के बाद पाउडर लगाने का चलन रहा है. लोगों का मानना था कि इससे बच्चे की त्वचा मुलायम रहती है और रैशेज नहीं होते. लेकिन, आजकल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको डॉक्टर स्वाति बिनानी से जानेंगे आखिर 1 साल तक बच्चों को टैलकम पाउडर लगाने से क्यों बचना चाहिए...

डॉक्टर बिनानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बच्चे के 1 साल होने से पहले पाउडर लगाने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया है....

नवजात शिशुओं पर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए पाउडर

डॉ.स्वाति बिनानी (IVF & Fertility specialist) नवजात शिशु के लिए टैल्कम पाउडर लगाने की सलाह नहीं देती हैं, क्योंकि इससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. अगर नवजात शिशुओं को टैल्कम पाउडर लगाते हैं, तो वह गलती से पाउडर के बारीक कण सांस के साथ शरीर के अंदर ले सकते हैं, जिससे फेफड़ों में जलन या इन्फेक्शन हो सकता है. जिसके चलते खांसी, सांस फूलना, निमोनिया और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हो सकती है.



1 साल तक बच्चे को न लगाएं टैल्कम पाउडर

बाल रोग विशेषज्ञ नवजात शिशुओं के लिए एक साल तक टैल्कम पाउडर न लगाने की सलाह देते हैं. वहीं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) शिशुओं पर किसी भी प्रकार के पाउडर के इस्तेमाल की सलाह नहीं देती है, क्योंकि इसके सूक्ष्म कण सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान, दम घुटने य सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.



टैल्कम पाउडर लगाने से क्या बच्चे की जा सकती है जान

जैसा कि हमने आपको बताया कि टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल करने से नवजात शिशुओं को सांस लेने से फेफड़ों की गंभीर समस्याएं हो सकती है और अगर सही समय पर इलाज न किया जाए, तो मौत भी हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)