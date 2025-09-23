डॉक्टर ने बताया Psoriasis का इलाज, बार-बार खुजलाने से मिलेगा आराम...

Psoriasis treatment : क्या आपकी त्वचा पर लाल-लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जिन पर सफेद पपड़ी जम जाती है और भयंकर खुजली होती है? अगर हां, तो हो सकता है कि आप सोरायसिस (Psoriasis) नाम की बीमारी से जूझ रहे हों. ये एक ऐसी डिजीज है जिससे कई लोग परेशान रहते हैं. लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको डॉ बिमल छाजेड़ ( एमबीबीएस, एमडी ) की जानकारी के साथ सोरायसिस और उसके इलाज के बारे में सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आपको खुजली से आराम मिल सके और आप बेहतर महसूस करें.

दरसअल, डॉ. छाजेड़ ने अपनी इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने 4 टिप्स बताए हैं, जो इस प्रकार हैं-

पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट. आप स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर नहीं जाता है. साथ ही आप विटामिन डी, कोल टार और सैलिसिलिक एसिड भी ले सकते हैं.

दूसरा आप स्किन को मॉइश्चराइज करके रखिए. आप ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करिए केमिकल का यूज कम हो. आप स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं छोड़िए. इससे सोरायसिस की परेशानी बढ़ जाती है.

तीसरा है फोटोथेरेपी. यह ट्रीटमेंट इस बीमारी में काफी हद तक राहत दिला सकता है. अगर आप हर अल्ट्रा वॉयलेट में किरणों में हर दिन अपनी स्किन को एक्सपोज करते हैं, तो इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा.

इसके अलावा आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को भी अच्छी बनाकर रखें, जो सबसे अहम है.आप अपने खान पान में फल, सब्जी और होल ग्रेन को शामिल करते हैं, तो सोरायसिस में आपको काफी आराम मिलेगा. इसके अलावा रेड मीट, एल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड आदि छोड़ देना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)