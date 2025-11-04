विज्ञापन

Baby Care Tips: 1 साल तक बच्चे को Talcum Powder लगाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर से जानिए बच्चे पर क्या होता है असर

Baby Care Tips: डॉ.स्वाति बिनानी के मुताबिक, एक साल से छोटे बच्चों को टैल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पाउडर से बच्चे को नुकसान हो सकता है.

बच्चे को पाउडर कब लगाना चाहिए?
Baby Care Tips: अक्सर छोटे बच्चे को नहाने के बाद टैल्कम पाउडर लगाया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि बच्चों की त्वचा नाजुक होती है और उन्हें डायपर आदि से रैशेज भी हो जाते हैं. ऐसे में बच्चों की त्वचा को सूखा रखने के लिए माताएं टैल्कम पाउडर लगाती हैं, लेकिन क्या आप जाते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों को टैल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए. ऐसा क्यों करना चाहिए इस बात का जवाब डॉक्टर स्वाति बिनानी ने बताया है.

1 साल तक बच्चे को पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए?

IVF & Fertility Specialist, डॉ.स्वाति बिनानी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक साल से छोटे बच्चों को टैल्कम पाउडर लगाने के लिए मना कर रही है. एक्सपर्ट के मुताबिक, एक साल से छोटे बच्चों को पाउडर लगाने से उन्हें नुकसान हो सकता है.

1 साल तक के बच्चे को पाउडर लगाने से क्या होता है?

एक्सपर्च के मुताबित, नवजात शिशुओं को पाउडर लगाते हैं, तो पाउडर के बारीक कण बच्चे की सांस के साथ शरीर के अंदर जा सकते हैं, जिससे उन्हें फेफड़ों में जलन या इन्फेक्शन हो सकता है. इसके चलते बच्चे को खांसी, सांस फूलना, निमोनिया और फेफड़ों से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, नवजात बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक और सेंसिटिव होती है. ऐसे में बच्चों की त्वचा का खास ध्यान रखना पड़ता है. छोटे बच्चों को नेचुरल केयर की आवश्यकता होती है. एक साल तक बच्चे को पाउडर नहीं लगाना चाहिए. अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) शिशुओं पर किसी भी प्रकार के पाउडर के इस्तेमाल की सलाह नहीं देती है, क्योंकि इसके सूक्ष्म कण सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान, दम घुटने य सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

