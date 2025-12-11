सफेद बालों को काला करने के लिए कौन सा तेल लगाएं? ये घरेलू चीजें बना देंगी बालों को जड़ से काला

विज्ञापन
Best Oil For White Hair: आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे कई तेल और प्राकृतिक चीजें बताई गई हैं, जो सफेद बालों को काला करने में मदद करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर आगे सफेद होने से रोकते हैं.

How To Turn White Hair Black: आज के समय में सफेद बाल सिर्फ उम्र बढ़ने की निशानी नहीं रहे, बल्कि 20–25 साल की उम्र में भी तेजी से सफेद बाल दिखाई देने लगे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस, गलत लाइफस्टाइल, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव और हेयर केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल है. बाल सफेद होने की शुरुआत होते ही लोग इसे छुपाने के लिए डाई या कलर का सहारा लेते हैं, लेकिन यह समाधान अस्थायी है और लंबे समय में नुकसान भी पहुंचाता है. अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे कई तेल और प्राकृतिक चीजें बताई गई हैं, जो सफेद बालों को काला करने में मदद करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर आगे सफेद होने से रोकते हैं.

बाल क्यों सफेद होते हैं? | Why Does Hair Turn White?

बालों का रंग मेलेनिन नामक पिगमेंट से आता है. जब शरीर में मेलेनिन कम बनता है, तब बाल धीरे-धीरे सफेद होने लगते हैं. यह प्रक्रिया गलत खान-पान, नींद की कमी, तनाव, दवाइयों और प्रदूषण से और तेज हो जाती है. ऐसे में अगर बालों को सही पोषण और सही तेल मिले, तो मेलेनिन का निर्माण दोबारा सक्रिय हो सकता है और सफेद बालों का बढ़ना रुक सकता है.

सफेद बाल काले करने के लिए कौन सा तेल लगाएं? | Which Oil Should I Use To Turn White Hair Black?

1. आंवला तेल (Amla Oil)

आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है. यह मेलेनिन को बढ़ाता है और सफेद बालों को धीरे-धीरे गहरा करने में मदद करता है.

कैसे इस्तेमाल करें: रात में हल्का गर्म आंवला तेल लगाकर मसाज करें और सुबह धो लें.

2. भृंगराज तेल (Bhringraj Oil)

आयुर्वेद में इसे केशराज यानी बालों का राजा कहा गया है. भृंगराज तेल सफेद बालों को काला करने, झड़ना रोकने और बालों की जड़ों को मजबूत करने में कारगर है.

कैसे इस्तेमाल करें: हफ्ते में 3 बार भृंगराज तेल लगाएं. चाहें तो इसे गर्म करके आंवला तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं.

3. नारियल तेल और कड़ी पत्ता (Curry Leaves Oil)

कड़ी पत्ते में ऐसे एंजाइम होते हैं जो मेलेनिन को वापस सक्रिय करते हैं. नारियल तेल के साथ मिलकर यह सफेद बालों को काला करने में बेहद असरदार है.

कैसे बनाएं:

  • एक कप नारियल तेल गर्म करें
  • उसमें 15–20 कड़ी पत्ते डालें
  • पत्ते काले होने लगें तो गैस बंद कर दें
  • ठंडा होने पर छान लें.
  • रात में लगाएं, 1 घंटे बाद धो सकते हैं.

4. तिल का तेल (Sesame Oil)

तिल का तेल बालों की जड़ों को गहरा रंग देता है और सफेद बाल कम करता है. यह प्राकृतिक कंडीशनर की तरह भी काम करता है.

कैसे इस्तेमाल करें: तिल के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और स्कैल्प में लगाएं.

5. प्याज का रस और नारियल तेल

प्याज का रस स्कैल्प में कैटलेज एंजाइम बढ़ाकर सफेद बाल रोकने में मदद करता है. नारियल तेल के साथ लगाने पर असर दोगुना बढ़ जाता है.

घरेलू चीजें जो बालों को जड़ से काला बनाती हैं:

  • मेहंदी और कॉफी: प्राकृतिक हेयर डार्कनर.
  • काला तिल: रोज 1 चम्मच खाने से मेलेनिन बढ़ता है.
  • आंवला जूस: बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखता है.
  • शिकाकाई: बालों की जड़ों को पोषण देता है.

सफेद बालों को काला करना किसी एक रात का चमत्कार नहीं होता, लेकिन सही तेल और प्राकृतिक नुस्खों से कुछ ही हफ्तों में फर्क नजर आने लगता है. आंवला, भृंगराज, कड़ी पत्ता और तिल का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और मेलेनिन को फिर से बढ़ाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

