सफेद बाल जड़ से हो जाएंगे काले, एक चम्मच तिल का करें इस्तेमाल, बालों का झड़ना भी हो जाएगा दूर

Home Remedies For Black Hair: आयुर्वेद में काले तिल को बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. काले तिल एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण देकर मेलेनिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं.

Read Time: 3 mins
Home Remedies For Black Hair: आजकल खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में ही बाल सफेद और कमजोर होने लगे हैं. बाल सफेद होने पर हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है. बाजार में मिलने वाले हेयर कलर या डाई से भले ही अस्थायी लाभ मिले, लेकिन उनमें मौजूद अमोनिया और अन्य रसायन बालों को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं. आयुर्वेद में काले तिल को बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. काले तिल एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण देकर मेलेनिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं. काले तिल का यह घरेलू नुस्खा बालों के प्राकृतिक कालेपन को वापस लाने और बालों के झड़ने को रोकने के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

बाल काले करने के लिए तिल का कैसे करें इस्तेमाल

बालों का काला करने के लिए काले तिल से एक विशेष वात तैयार किया जाता है. एक साफ रुई के गोले में एक चम्मच काले तिल भरकर उसका वात बना लें और उसे तिल के तेल से भरे बर्तन में रख दें. इस दीपक के ऊपर प्लेट रखने से जो कालिख जमा होती है, वह प्राकृतिक कार्बन का अच्छा स्रोत है. इस कालिख को तिल के तेल में मिलाकर बालों पर लगाने से यह जड़ों तक पहुंच जाती है.

बालों की जड़ों को पोषण

काले तिल में औषधीय गुण होते हैं. जब इस मिश्रण को बालों की जड़ों पर लगाया जाता है, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे न केवल बाल काले होते हैं, बल्कि बालों की जड़ें मजबूत भी होती हैं, जिससे बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाता है.

मेलेनिन बढ़ाने में मददगार

बालों के सफेद होने का मुख्य कारण मेलेनिन की कमी है, जो बालों में पाया जाने वाला पिगमेंट है. काले तिल के बीजों से बना यह प्राकृतिक उपाय बालों के बाहरी आवरण से बालों का रंग गहरा करने में मदद करता है. इस उपाय को नियमित रूप से अपनाया जाए, तो सफेद बाल धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से गहरे रंग के होने लगते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

