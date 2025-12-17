इन 4 कारणों की वजह से उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं बाल, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया तीसरा कारण है सबसे आम

White Hair: आजकल बहुत से लोग कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. 20–25 साल की उम्र में ही बालों में सफेदी दिखने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट जॉयस पार्क ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने समय से पहले बाल सफेद होने के पीछे के कारणों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इस परेशानी को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है.

बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता...कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से चेहरे पर ग्लो आता है?

उम्र से पहले क्यों सफेद होने लगते हैं बाल?

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, समय से पहले बाल सफेद होने का सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स है. अगर आपके माता-पिता या परिवार में किसी के बाल कम उम्र में सफेद हुए हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होने की संभावना ज्यादा रहती है. डॉक्टर पार्क कहती हैं कि अगर माता-पिता के बाल जल्दी ग्रे हुए हैं, तो बच्चों में भी यह समस्या जल्दी आ सकती है. इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी स्पीड को कम जरूर किया जा सकता है.

आज का प्रदूषण भरा माहौल, लगातार तनाव, स्मोकिंग और सूरज की तेज UV किरणें शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ा देती हैं. जब ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो बालों का रंग बनाने वाली कोशिकाएं (Melanocytes) डैमेज होने लगती हैं. इसके चलते भी आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, शरीर में कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी बालों के जल्दी सफेद होने की वजह बन सकती है. खासतौर पर Vitamin B12, Vitamin D, Iron, Copper और Zinc की कमी से बालों की पिगमेंटेशन कमजोर हो जाती है. गलत खानपान और जंक फूड ज्यादा खाने से यह समस्या और बढ़ जाती है.

इन सब से अलग कुछ बीमारियां भी समय से पहले बाल सफेद होने का कारण बन सकती हैं. जैसे थायरॉइड की समस्या, ऑटोइम्यून डिजीज या हार्मोनल असंतुलन. कई बार लोग इन बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सफेद बालों की समस्या बढ़ती चली जाती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, हालांकि जेनेटिक्स बदली नहीं जा सकती, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस प्रक्रिया को धीमा जरूर किया जा सकता है. इसके लिए-

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें. फल, सब्जियां, नट्स आदि खाएं.

तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें.

स्मोकिंग से दूरी बनाएं.

अगर बाल अचानक ज्यादा सफेद होते दिखें, तो एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करा लें.

इन सब से अलग अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

