जीभ साफ न करने से कौन सी बीमारी होती है? जानें जीभ साफ करना क्यों जरूरी है

How to clean your tongue: हम सभी दांतों की सफाई के लिए ब्रश करते हैं और मुंह की सफाई के लिए कुल्ला, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना जरूरी ब्रश और कुल्ला करना है, उतना ही जरूरी जीभ को साफ करना भी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको खतरनाक बीमारी हो सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में.

How to clean your tongue: जीभ साफ न करने से होती हैं ये बीमारियां.

आप दिन में दो बार अपने दांत ब्रश, माउथवॉश का इस्तेमाल और नियमित रूप से मुंह की सफाई करते हैं और सोच रहे हैं इतना काफी है, तो बता दें, यहां आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को साफ करना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है. जी हां यहां हम जीभ की सफाई के बारे में बात कर रहे हैं. अपनी जीभ की सफाई भले ही आपको मामूली बात लग सकती है, लेकिन अगर इसका ख्याल न रखा जाए तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं, जीभ की सफाई न करने पर कौन सी बीमारियां हो सकती है. 

जीभ साफ करना क्यों जरूरी है?  |Is it necessary to clean the tongue?|

हम जानते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जीभ साफ करने के बारे में बात नहीं करते, इसलिए अगर आप इस बात से अनजान हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. कई लोगों को अपनी जीभ साफ करने या खुरचने के बारे में बात करने में झिझक महसूस हो सकती है. लेकिन इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. हर किसी को अपनी जीभ साफ करनी चाहिए. बता दें, जीभ बायोफिल्म यानी बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों की एक चिपचिपी परत से ढकी होती है, इसलिए इसे हटाने के लिए सिर्फ कुल्ला करना ही काफी नहीं है. आपको बता दें, जीभ साफ करने से बायोफिल्म की यह परत हट जाती है और इससे हेल्थ को काफी फायदा होता है और मुंह की किसी भी तरह की बीमारी से इंसान का बचाव हो सकता है.

जीफ की सफाई न करने पर लगेगी ये बीमारी- |don't clean your tongue, you will get this disease |
आपकी जीभ पर मौजूद बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों के कारण इंफेक्शन हो सकता है, जिससे मुंह में बदबू आना,  मसूड़ों की बीमारी और दांतों की सड़न शामिल है. इसी के साथ मुंह में सूजन हो सकती है, साथ ही  छाले पड़ सकते हैं.  वहीं कुछ मामलों में, बिना इलाज के मुंह की सूजन और भी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है. ऐसे में जीभ की सफाई अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

यहां जानें अपनी जीभ कैसे साफ कर सकते हैं- |Know here how to clean your tongue|

सबसे पहले मुलायम ब्रिसल वाला टूथब्रश चुनें
अपने ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं.
अब जीभ की नोक से शुरू करते हुए, जीभ के पिछले हिस्से की ओर धीरे से पहुंचे.
गंदगी और बैक्टीरिया हटाने के लिए हल्के हाथों से ब्रश करें.
जीभ साफ करते समय ब्रश को ज्यादा जोर से दबाने से बचें क्योंकि इससे उल्टी जैसा महसूस हो सकता है.
अपना मुंह धोएं और कुल्ला करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

