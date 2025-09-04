विज्ञापन
किस कैंसर की दवा सबसे ज्यादा महंगी होती है? जानें इसके लक्षण, कारण और इलाज

Most Expensive Cancer Drug: अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस कैंसर की दवा सबसे महंगी होती है, तो आइए जानते हैं सबसे महंगी कैंसर की दवा के बारे में और साथ ही उस कैंसर के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में भी.

Most Expensive Cancer Drug: मल्टीपल मायलोमा कैंसर की दवा सबसे महंगी होती है.

Most Expensive Cancer Drug: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है. कैंसर में बॉडी सेल्स अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगती हैं, जो कि बहुत खतरनाक और गंभीर है. ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और इसका इलाज न सिर्फ लंबा बल्कि बेहद महंगा भी होता है. खासकर कुछ प्रकार के कैंसर की दवाएं इतनी महंगी होती हैं कि आम आदमी के लिए उनका खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस कैंसर की दवा सबसे महंगी होती है, तो आइए जानते हैं सबसे महंगी कैंसर की दवा के बारे में और साथ ही उस कैंसर के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में भी.

सबसे महंगी कैंसर की दवा कौन-सी है?

डाराटुमुमाब (Daratumumab) नाम की दवा को मल्टीपल मायलोमा (Multiple Myeloma) नामक कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है. यह एक इंजेक्शन फॉर्म में आती है और ये सबसे महंगी कैंसर की दवा है. एक महीने की डोज के लिए मरीज को लगभग 2 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ते हैं. पहले इस पर 12 प्रतिशत GST भी लगता था, जिससे कीमत और बढ़ जाती थी. हालांकि अब सरकार ने इस पर GST हटा दिया है, जिससे मरीजों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.

मल्टीपल मायलोमा क्या है? (What is Multiple Myeloma)

मल्टीपल मायलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, जो शरीर की प्लाज्मा सेल्स को प्रभावित करता है. ये सेल्स हड्डियों के अंदर पाई जाती हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं. जब ये सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो शरीर में कई समस्याएं पैदा होती हैं.

मल्टीपल मायलोमा के लक्षण (Symptoms of Multiple Myeloma) 

  • हड्डियों में लगातार दर्द
  • कमजोरी और थकान
  • बार-बार संक्रमण होना
  • खून की कमी (एनीमिया)
  • किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट
  • वजन कम होना
  • हड्डियों का टूटना या कमजोर होना

मल्टीपल मायलोमा के कारण क्या हो सकते हैं?

मल्टीपल मायलोमा के कारण पूरी तरह साफ नहीं हैं, लेकिन कुछ संभावित जोखिम कारक हैं:

  • उम्र बढ़ना (ज्यादातर मरीज 60 साल से ऊपर होते हैं)
  • पुरुषों में इसका खतरा ज्यादा होता है.
  • पारिवारिक इतिहास
  • रेडिएशन या केमिकल्स के संपर्क में आना
  • कमजोर इम्यून सिस्टम

मल्टीपल मायलोमा का इलाज कैसे होता है?

मल्टीपल मायलोमा का इलाज कई तरीकों से किया जाता है:

  • दवाएं और इंजेक्शन: जैसे Daratumumab, Lenalidomide, Bortezomib आदि
  • कीमोथेरेपी: कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए.
  • स्टेम सेल ट्रांसप्लांट: शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं डालने के लिए.
  • रेडिएशन थेरेपी: हड्डियों में दर्द या ट्यूमर को कम करने के लिए.
  • सपोर्टिव केयर: जैसे दर्द निवारक, एनीमिया का इलाज, किडनी सपोर्ट.

मल्टीपल मायलोमा एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य कैंसर है. इसकी दवाएं महंगी जरूर हैं, लेकिन सही समय पर इलाज शुरू किया जाए तो मरीज की लाइफ क्वालिटी बेहतर हो सकती है. सरकार द्वारा GST हटाने का फैसला इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे इलाज की लागत थोड़ी कम होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

