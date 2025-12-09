बाइक बनी ऐम्बुलेंस...बीवी की बीमारी में घर-खेत सब बेचा, पत्नी के लिए 'सावित्री' बना पति

'अब मैं थक चुका हूं… पत्नी का दर्द देखा नहीं जाता. भगवान चाहे तो मौत दे दे या फिर सरकार उसकी मदद कर दे ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं… बस यही उम्मीद है.'यह कहना है एक बेबस पति का, जिसकी पत्नी पिछले तीन साल से कैंसर से जंग लड़ रही है. यह कहानी है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के नगवाही कांटाबाहरा रेंगाखार निवासी समलू मरकाम की. समलू मरकाम की कहानी, एक ऐसी कहानी है जिसमें गरीब आदमी बीमारी से नहीं, बल्कि इलाज के खर्च से लड़ते-लड़ते टूट जाता है.
कौन हैं समलू मरकाम
समलू मरकाम की 57 वर्षीय पत्नी कपुरा मरकाम पिछले तीन साल से थायरॉयड कैंसर से जूझ रही हैं.इलाज की तमाम कोशिशों,लाखों रुपये खर्च होने और घर-जमीन बिक जाने के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है.उनके दोनों पैर सुन्न हो चुके हैं. उनका चलना तो दूर खड़ा होना भी मुश्किल है. इसके बाद भी समलू ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है. उन्होंने शादी के समय साथ निभाने का जो वचन लिया था, उसे वह हर दिन निभा रहे हैं.
समलू को बीमार पत्नी को लेकर अलग-अलग अस्पताल में गए. अब उन्होंने पत्नी को ले जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को ही एंबुलेस बना लिया है. वो अपनी बाइक के पिछले हिस्से पर पटरी लगाकर उस पर गद्दे बिछा लेते हैं. इसी अस्थायी बेड पर बीमार पत्नी को वो लिटाते हैं. इसके बाद वो उन्हें रस्सी से बांध देते हैं, ताकि वो गिरें नहीं. इसी तरह वो एक शहर से दूसरे शहर या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पत्नी को लेकर आते-जाते रहते हैं.
पत्नी के इलाज के लिए सबकुछ बेच दिया
समलू मरकाम ने NDTV से अपनी दर्दभरी कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि तीन साल पहले पत्नी को थाइरॉयड कैंसर का पता चला. छत्तीसगढ़ के कई बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया. दूसरे राज्यों में भी ले गए, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां तक अपनाईं. इस दौरान इलाज पर करीब पांच लाख रुपये खर्च हो गए. पत्नी के इलाज के लिए समलू ने घर-जमीन तक बेच दिया. इसके बाद भी पत्नी की बीमारी ठीक नहीं हुई.
पत्नी के इलाज में समलू के सारे आर्थिक संसाधन खत्म हो चुके हैं. उनके पास पैसे नहीं हैं. उनके पास केवल एक चीज है जो अभी भी खत्म नहीं हुई है, वह है उनकी हिम्मत. वे बताते हैं कि पैसे है नहीं,इस वजह से दो साल से ज्यादा समय से परेशान हूं. पत्नी को मोटरसाइकिल में लेटाकर इलाज के लिए दर-दर भटकता हूं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अधिकारियों से कई बार आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सहयोग नहीं मिला.
अभी कहां हो रहा है समलू की पत्नी का इलाज
समलू की पत्नी का इस समय रायपुर एम्स में पत्नी का इलाज हो रहा है. वो अस्पताल में एक हफ्ते से भर्ती हैं, लेकिन उनके लिए खून-पेशाब जैसी नियमित जांचों की फीस देने तक का पैसा नहीं है. समलू रायपुर सदन में रहकर लोगों से मदद मांगते हुए पत्नी का इलाज जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें सरकारी मदद की दरकार है, जिससे उनकी पत्नी एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें.
क्या कहना है जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का
समलू की समस्या के सवाल पर कवर्धा के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार तुर्रे ने कहा कि इस तरह के मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड में पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि यदि मरीज को किसी अस्पताल में राहत नहीं मिल रही है तो इस योजना के तहत बालको कैंसर केयर हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा.उन्होंने बताया कि जिले के कई मरीजों को परामर्श देकर वहां भेजा गया है, मरीजों को वहां से राहत भी मिली है. उन्होंने बताया कि एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद मरीज हर माह जिला अस्पताल में आकर मुफ्त में कीमोथैरेपी करा सकता है, इससे उसके ठीक होने की संभावना ज्यादा है. उन्होंने कहा कि मरीज यदि गरीब है तो वह शासन से आर्थिक मदद मांग सकता है.
ये भी पढ़ें: RSS, गोडसे, ब्राजीलियन मॉडल... लोकसभा में चुनाव सुधार की चर्चा पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी? टॉप 10 अपडेट्स
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं