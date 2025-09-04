इन 33 दवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स, पढ़ें GST फ्री दवाओं की लिस्ट

33 Medicines Without GST: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अफोर्डेबिलिटी लंबे समय से एक चुनौती रही है. खासतौर से उन मरीजों के लिए जो कैंसर, दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रहे हैं. इन बीमारियों की दवाएं अक्सर इंपोर्टेट होती हैं और उनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि आम आदमी के लिए इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हाल ही में GST काउंसिल ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. काउंसिल ने 33 बहुत महंगी और जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाले 12 प्रतिशत GST को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. इसका सीधा लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो इन दवाओं पर निर्भर हैं.

किन दवाओं पर मिली राहत?

इस लिस्ट में कई प्रमुख दवाएं शामिल हैं जो कैंसर और रेयर डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं:

कैंसर की दवाएं:

Daratumumab (मल्टीपल मायलोमा)

Alectinib (लंग कैंसर)

Obinutuzumab (ब्लड कैंसर)

Polatuzumab vedotin (लिम्फोमा)

Entrectinib, Atezolizumab, Tepotinib, Avelumab (सॉलिड ट्यूमर, ब्लैडर और स्किन कैंसर)

रेयर डिजीज की दवाएं:

Velaglucerase Alpha (गौचर डिजीज)

Alglucosidase Alfa (पॉम्पे डिजीज)

Emicizumab (हेमोफिलिया)

अन्य महंगी दवाएं:

Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa सहित कई अन्य दवाएं जो पहले 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत GST के दायरे में थीं, अब इन सभी दवाओं पर शून्य GST लागू होगा, जिससे उनकी कीमतों में सीधा अंतर आएगा.

मरीजों को कितनी होगी बचत?

इन दवाओं की कीमतें पहले से ही लाखों में थीं और GST हटने से हर महीने हजारों रुपये की बचत संभव है. उदाहरण के तौर पर:

दवा का नाम पहले कीमत (GST सहित) अब कीमत संभावित बचत Daratumumab ₹2.24 लाख ₹2.00 लाख ₹24,000 Alectinib ₹1.68 लाख ₹1.50 लाख ₹18,000 Osimertinib ₹1.51 लाख ₹1.35 लाख ₹16,200

अगर कोई मरीज इन दवाओं पर निर्भर है, तो उनके महीने का मेडिकल बिल में ₹15,000 से ₹50,000 तक की बचत हो सकती है. कुछ मामलों में यह बचत सालाना लाखों रुपये तक पहुंच सकती है.

Agalsidase Beta (एगल्सिडेस बीटा) Imiglucerase (इमिग्लुसेरेज) Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa (एप्टाकॉग अल्फा एक्टिवेटेड रिकंबाइनेंट कोगुलेशन फैक्टर VIIa) Onasemnogene abeparvovec (ओनासेमनोजेन एबेपार्वोवेक) Asciminib (एस्किमिनिब) Mepolizumab (मेपोलिजुमैब) Pegylated Liposomal Irinotecan (पेगिलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन) Daratumumab (डारातुमुमैब) Daratumumab subcutaneous (डारातुमुमैब सबक्यूटेनियस) Teclistamab (टेक्लिस्टामैब) Amivantamab (एमिवेंटमैब) Alectinib (एलेक्टिनिब) Risdiplam (रिस्डिप्लाम) Obinutuzumab (ओबिनुटुजुमैब) Polatuzumab vedotin (पोलटुजुमैब वेडोटिन) Entrectinib (एंट्रेक्टिनिब) Atezolizumab (एटेजोलिजुमैब) Spesolimab (स्पेसोलिमाब) Velaglucerase Alpha (वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा) Agalsidase Alfa (एगल्सिडेस अल्फा) Rurioctocog Alpha Pegol (रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल) Idursulphatase (इडुरसल्फेटेज) Alglucosidase Alfa (एल्ग्लुकोसिडेस अल्फा) Laronidase, Olipudase Alfa (लारोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा) Tepotinib, Avelumab (टेपोटिनिब, एवेलुमैब) Emicizumab (एमिसिजुमैब) Belumosudil (बेलुमोसुडिल) Miglustat (मिग्लुस्टैट) Velmanase Alfa (वेलमैनेज अल्फा) Alirocumab (एलिरोक्यूमैब) Evolocumab (एवोलोकुमैब) Cystamine Bitartrate (सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट) CI-Inhibitor injection and Inclisiran (सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इन्क्लिसिरन)

इस फैसले का व्यापक प्रभाव

भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. वहीं, रेयर डिजीज से पीड़ित मरीजों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ रही है. इन बीमारियों की दवाएं आमतौर पर विदेशों से आयात की जाती हैं और इन पर टैक्स लगने से उनकी कीमत और बढ़ जाती थी.

GST हटाने से होने वाले लाभ:

दवाएं सस्ती और सुलभ होंगी

मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी

स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक सामाजिक बदलाव आएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस निर्णय को जनहित में उठाया गया कदम बताया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ दवा की कीमत की वजह से इलाज से वंचित न रहे.

GST काउंसिल का यह फैसला न केवल आर्थिक नजरिए से जरूरी है, बल्कि यह एक सहानुभूतिपूर्ण और दूरदर्शी नीति का उदाहरण भी है. जब इलाज सस्ता होगा, तो ज्यादा लोग समय पर मेडिकल सर्विस ले सकेंगे, जिससे उनकी लाइफ क्वालिटी बेहतर होगी.

