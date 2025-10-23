विज्ञापन
विशेष लिंक

30 दिन तक रोजाना केला खाने से क्या होता है? पता चलेगा तो घर में कभी खत्‍म नहीं होने देंगे केले

रोजाना केला खाने से सेहत को बहुत से फायदे मिलते हैं जैसे- पाचन में सुधार होना, वजन कम होना एनर्जी लेवल बढ़ना, हार्ट हेल्थ में सुधार, एथलेटिक्स परफॉर्मेंस बढ़ना

Read Time: 3 mins
Share
30 दिन तक रोजाना केला खाने से क्या होता है? पता चलेगा तो घर में कभी खत्‍म नहीं होने देंगे केले

What Will Happen If I Eat Bananas Daily for 30 Days: केला एक ऐसा फल है जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाता है. यह खाने में जितना टेस्टी होता है, उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. केले में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6 और विटामिन सी. रोजाना केला खाने से सेहत को बहुत से फायदे मिलते हैं जैसे- पाचन में सुधार होना, वजन कम होना एनर्जी लेवल बढ़ना, हार्ट हेल्थ में सुधार, एथलेटिक्स परफॉर्मेंस बढ़ना. आइए जानते हैं रोजाना केला खाने से आपके शरीर को कौन से फायदे मिल सकते हैं-

30 दिन तक रोजाना केला केला खाने के फायदे (Health Benefits Of Eating Banana Daily For 30 Days | Rojana Kele Khane Se Kya Hoga)

इंस्टेंट एनर्जी दे-  सुबह-सुबह या वर्कआउट से पहले अगर एनर्जी चाहिए तो केला एक परफेक्ट ऑप्शन है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, केला अगर दही या पीनट बटर के साथ खाया जाए, तो यह एनर्जी को और देर तक बनाए रखता है.

पाचन सुधारे- केले में मौजूद फाइबर पेट को साफ रखने और पाचन को मजबूत करने में मदद करता है. यह मल त्याग को रेगुलर करता है और कब्ज से राहत देता है. साथ ही, इसमें पाए जाने वाले प्रीबायोटिक आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है.

दिल को रखे हेल्दी-केले में मौजूद पोटैशियम और फाइबर दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और धमनियों पर दबाव कम करता है. वहीं फाइबर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में  रखता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.

banana benefits,stomach health,ulcer prevention,flavonoids in bananas,antioxidants in bananas,,health benefits of banana

Photo Credit: Canva


 ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे- केले में पाया जाने वाला सॉल्युबल फाइबर और रेज़िस्टेंट स्टार्च शुगर के लेवल को स्टेबल रखता है. इसका मतलब है कि केला खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता, जिससे डायबिटीज में इंसुलिन स्पाइक का खतरा कम हो जाता है.

इम्यूनिटी को बनाता है मज़बूत- केले में मौजूद विटामिन C, B6, मैग्नीशियम और पोटेशियम शरीर को इंफेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं. ये न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि आंतों की सेहत को भी सुधारता है.

बेहतर नींद लाने में फायदेमंद-  रात को सोने से पहले एक केला खाना आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत करता है, जिससे नींद जल्दी और गहरी आती है. अगर आप नींद से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो केला आपकी नैचुरल स्लीप मेडिसिन बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Eating Banana Daily, Health Benefits Of Banana, Health Benefits Of Banana Banana For Digestion, Banana For Energy, Banana For Weight Loss
Get App for Better Experience
Install Now