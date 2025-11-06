विज्ञापन
Shubh Ratri: सोने से पहले रोज खा लें एक केला, 100 बीमारियां होंगी दूर

Raat Mein Kela Kha Sakte Hain: रात को सोने से पहले केला खाना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं सोने से पहले केला खाने के क्या फायदे हैं? 

केला खाने के क्या फायदे हैं?

Raat Mein Kela Kha Sakte Hain: आजकल तनाव, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और गलत खान-पान के कारण नींद की समस्या आम हो गई है. यही कारण है कई लोग रात को देर तक करवटें बदलते रहते हैं. थका हुआ महसूस होने के बाद भी नींद नहीं आती है. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं और राहत पान चाहते हैं. तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको एक प्राकृतिक, सस्ता और असरदार उपाय बताने वाले हैं. रात को सोने से पहले केला खाना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं सोने से पहले केला खाने के क्या फायदे हैं? 

केला खाने का सबसे अच्छा समय क्या है?

बेहतर नींद: केले में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन बढ़ा सकता है. रात में सोने से पहले एक केला खाने से शरीर को रिलैक्स किया जा सकता है और नींद गहरी आ सकती है. यह एक प्राकृतिक स्लीप बूस्टर की तरह काम कर सकता है.

पाचन: केला हल्का और फाइबर से भरपूर फल है, जो पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकता है. सोने से पहले केला खाने से पेट में जमी गैस, एसिडिटी या भारीपन से राहत पाई जा सकती है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए केला खाना फायदेमंद साबित हो सकता है. 

तनाव: केले में विटामिन बी6 पाया जाता है, जो मूड को ठीक रखने में मदद कर सकता है. यह शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाकर मूड को बेहतर बना सकता है. जिससे नींद के साथ-साथ मानसिक शांति भी मिल सकती है.

स्किन: केले में पाया जाने वाला विटामिन सी, बी6 और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बन सकती है. सोने से पहले केला खाने से स्किन को भी ठीक रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

