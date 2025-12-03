केला खाने का सही समय क्या है? केला कब खाना चाहिए? जानिए यहां

Kela Khane Ka Sahi Samay: कई लोग केले को सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें इसका शेक पसंद आता है. ये फल हमारी रोजमर्रा की डाइट का जरूरी हिस्सा है. वैसे तो इसे खाने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या आपको इसे खाने का सही समय पता है? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्राकृतिक शुगर से भरपूर केले को कब खाना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आर्टिकल में बने रहिए.

सुबह खाली पेट केला खा सकते हैं क्या?

सुबह के समय: सुबह का समय केला खाना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि सुबह के समय शरीर को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. केले में मौजूद प्राकृतिक शुगर तुरंत एनर्जी देती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रखती है, लेकिन ध्यान रखें केला खाली पेट न खाएं.

वर्कआउट के बाद: अगर आप जिम जाते हैं या शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, तो वर्कआउट करने से 30 मिनट पहले केला खाना आपके लिए फायदेमंद माना जाता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है और थकान कम होती है.

केला खाने के फायदे?

पेट: केले में फाइबर ज्यादा होता है, यह पाचन तंत्र को ठीक रखकर कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए केला खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

दिल: केले में पोटैशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, नियमित रूप से इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद कर सकता है.

हड्डियां: केला कमजोर हड्डियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसका सेवन हड्डियां को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो इसे अपने रूटीन में शामिल जरूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)