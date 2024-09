डॉक्टर क्या बोलते हैं और मरीज क्या सुनता है, डॉक्टर नेने का वीडियो देख फैंस का हंस-हंसकर बुरा हाल, पकड़ लिया पेट

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित(Madhuri Dixit) के पति, डॉक्टर श्रीराम नेने, जो कि एक प्रसिद्ध कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं, ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. डॉक्टर नेने (Dr Nene), ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर के बीच कम्युनिकेशन गैप के बारे में बताया. इस वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया, "What was Doctor said vs. what was patients heard… The gap is real," जिसका हिंदी में अर्थ होता है, "डॉक्टर ने क्या कहा और मरीज ने क्या सुना... फर्क हकीकत में है."

डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद की समस्या:

इस वीडियो के जरिए से डॉक्टर नेने ने एक आम समस्या को उजागर किया है, जो अक्सर डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद में देखने को मिलती है. वीडियो में उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मरीज कभी-कभी डॉक्टर की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं. यह स्थिति कई बार हास्यप्रद भी हो सकती है, लेकिन साथ ही यह दर्शाती है कि मरीजों के साथ संवाद करने में और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

जागरूकता लाने का प्रयास:

डॉक्टर नेने के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो ने लोगों को हंसाया भी है और साथ ही एक जरूरी संदेश भी दिया है कि डॉक्टर और मरीजों के बीच बेहतर संवाद की जरूरत है ताकि मेडिकल प्रोसेस को और भी प्रभावी बनाया जा सके.

माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नेने सोशल मीडिया पर अक्सर अपने विचार और संदेश साझा करते रहते हैं और उनके फैंस उनके पोस्ट को बड़े उत्साह के साथ देखते और सराहते हैं. इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर नेने ने एक बार फिर यह साबित किया है कि हेल्थ रिलेटेड कंसर्न पर जागरूकता फैलाने के लिए हास्य का सहारा भी लिया जा सकता है.

नीचे देखें उनकी पोस्ट:

