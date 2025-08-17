लाल ट्रक से टक्कर, बाइक पर पत्नी का शव... AI ने सुलझाई NH के वायरल वीडियो की गुत्थी, 700 KM दूर से आरोपी गिरफ्तार

Nagpur Highway Viral Video: नागपुर-जबलपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है. इस मामले में फरार ट्रक चालक को 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी चालक की पहचान सत्यपाल राजेंद्र, निवासी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. 10 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नागपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ़्तार से दौड़ती एक बाइक के पीछे एक महिला का शव बंधा हुआ दिखाई दे रहा था. इस दृश्य ने पूरे देश को झकझोर दिया. दरअसल, यह महिला ग्यारसी, बाइक सवार अमित यादव की पत्नी थी, जिसकी ट्रक से टक्कर लगने के बाद मौके पर ही मौत हो गई थी.

लाल रंग के ट्रक ने मारी थी टक्कर... पीड़ित ने बस इतनी ही दी थी जानकारी

मदद न मिलने के कारण अमित ने पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर नागपुर की ओर यात्रा शुरू की. पुलिस ने रास्ते में पूछताछ की तो यह दर्दनाक घटना सामने आई. नागपुर ग्रामीण पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी ट्रक चालक की पहचान करना थी. पीड़ित अमित यादव केवल इतना बता सका कि “लाल रंग के ट्रक ने टक्कर मारी थी.” न ट्रक का नंबर था, न कोई और पहचान.

IIM नागपुर द्वारा विकसित MARVEL सॉफ्टवेयर से पकड़ में आया आरोपी

यहीं पर महाराष्ट्र पुलिस और IIM नागपुर द्वारा विकसित MARVEL (Maharashtra Advanced Research and Vigilance for Enhanced Law Enforcement) सॉफ्टवेयर मददगार साबित हुआ. यह AI-आधारित प्रणाली CCTV फुटेज, टोल प्लाजा डेटा और अन्य विजुअल इनपुट का गहन विश्लेषण कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान करती है.

4 टोल बूथों के सीसीटीवी से खंगाले लाल रंग के ट्रक

पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने NDTV को बताया—“हमने हाईवे के चार टोल बूथों के घंटों लंबे CCTV फुटेज MARVEL की मदद से स्कैन किए. सॉफ्टवेयर ने लाल रंग के ट्रक को अलग किया और उसकी स्पीड व मूवमेंट पैटर्न के आधार पर संदिग्ध वाहनों को शॉर्टलिस्ट किया. अंततः आरोपी ग्वालियर-कानपुर हाईवे पर मिला. आमतौर पर इन CCTV फुटेज को खंगालने में कई दिन लग जाते, मगर AI आधारित MARVEL सॉफ्टवेयर ने यह काम कुछ ही मिनटों में कर दिया.”

बाइक पर पत्नी की लाश ले जाने का ये वीडियो हुआ था वायरल

लो फुटेज को भी हाई में बदलकर कैप्चर करता है मार्बल

पुलिस ने इस हाई-टेक तकनीक की मदद से आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया. MARVEL की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कम गुणवत्ता वाले फुटेज को भी हाई-क्वालिटी में बदलकर डिटेल्स कैप्चर कर सकता है. यह न केवल वाहन का रंग, नंबर प्लेट और मॉडल पहचानता है, बल्कि भीड़ में चेहरा, हथियार और अन्य बारीक डिटेल्स तक ट्रैक करने में सक्षम है.

महाराष्ट्र पुलिस अब MARVEL का इस्तेमाल कई बड़े मामलों में करने की योजना बना रही है. हिट-एंड-रन जैसे मामलों में, जहां आरोपी अक्सर बच निकलते हैं, वहां यह तकनीक पुलिस के लिए वरदान साबित हो रही है.

हादसे में पत्नी की मौत के बाद पीड़ित अमित यादव ने NDTV से कहा था, “मुझे कोई मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने पत्नी का शव बाइक पर बांधकर नागपुर तक लाया.”

यह घटना न केवल सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपराध की गुत्थियों को सुलझाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकती है.

10 अगस्त को हादसे में पत्नी की मौत के बाद बाइक से ले गया था शव

10 अगस्त को 35 वर्षीय अमित यादव अपनी पत्नी ग्यारसी का शव मोटरसाइकिल पर बांधकर ले जा रहा था. रास्ते में लोग हैरान थे, कुछ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता गया. इस अजीब नज़ारे के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी थी—रक्षाबंधन के दिन हुई एक दर्दनाक दुर्घटना.

त्योहार मनाने निकले थे पति-पत्नी, दर्दनाक हादसे में लूटी खुशियां

अमित यादव अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर जिले के लोणारा से देवलापार होते हुए करणपुर जा रहा था. दोनों अपनी छोटी-सी दुनिया में त्योहार मनाने निकले थे. रास्ते में एक ट्रक ने अचानक कट मारा. पीछे बैठी ग्यारसी सड़क पर गिरी और देखते ही देखते उसी ट्रक के पहियों तले कुचल गई. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

ट्रक की टक्कर में पत्नी को खोने वाला शख्स.

चीखा, चिल्लाया, गुहार लगाया... लेकिन नहीं मिली मदद

ट्रक चालक रुका नहीं. अमित स्तब्ध और टूटा हुआ था. उसने रोते हुए राह चलते वाहनों से मदद मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी. किसी ने कंधा देने की हिम्मत नहीं दिखाई. बेबस और अकेले अमित ने एक कठिन, दर्द भरा निर्णय लिया और अपनी पत्नी का शव मोटरसाइकिल पर बांधकर गांव की ओर निकल पड़ा.

हाईवे पर यह नज़ारा देखने वालों के लिए अजीब भी था और झकझोरने वाला भी. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है. डर और सदमे में डूबे अमित ने अपनी बाइक नहीं रोकी.

आखिरकार, हाईवे पुलिस ने मोरफाटा इलाके में उसे रोक लिया. जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी तो सबके चेहरे गंभीर हो गए. ग्यारसी का शव पोस्टमॉर्टम के लिए नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया और अमित को पूछताछ के लिए रोका गया.

एमपी के सिवनी का रहने वाला अमित नागपुर में करता है काम

मध्यप्रदेश के सिवनी के रहने वाले अमित और ग्यारसी पिछले 10 साल से नागपुर जिले के लोणारा में रहकर रोज़ी-रोटी कमा रहे थे. रक्षाबंधन के दिन, जब बाकी लोग राखी और मिठाइयों में व्यस्त थे, इन दोनों के साथ यह दर्दनाक हादसा हुआ. एक ऐसी घटना, जो सवाल छोड़ जाती है कि भीड़ में इंसानियत कब जागेगी? लेकिन AI के जरिये MARVEL सॉफ्टवेयर की मदद से इस अपराध की गुत्थी जरूर सुलझ गई.



(नागपुर से प्रवीण मुधोलकर की रिपोर्ट)

यह भी पढ़ें - पत्नी की लाश बाइक पर, नागपुर हाइवे पर क्यों सरपट भागता रहा पति, वजह जान छलक आएंगे आंसू

