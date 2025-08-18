हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर का ऐतराज, इंटर्न छात्रा ने बताया- धार्मिक आस्था का विषय, बहस का वीडियो वायरल

राजस्‍थान के टोंक स्थित एक जनाना अस्‍पताल में हिजाब पहनकर ड्यूटी करने को लेकर एक डॉक्‍टर और इंटर्न छात्रा के बीच बहस हो गई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो छात्रा ने खुद बनाया है. इसमें वह हिजाब पहनने की बात कहती नजर आ रही है और इसे धार्मिक आस्‍था का विषय बता रही है. वहीं महिला डॉक्‍टर ड्यूटी के दौरान हिजाब नहीं पहनने के लिए कह रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने अस्‍पताल पहुंचकर अपना विरोध जताया है.



महिला डॉक्‍टर और एक इंटर्न के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में डॉक्‍टर बिंदु गुप्‍ता ने एक इंटर्न से कह रही हैं कि ड्यूटी के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए. यह मरीजों के लिए जरूरी है. हालांकि इस पर इंटर्न छात्रा उमामा ने कहा कि ड्यूटी पर आते समय चेहरा दिखा दूंगी. हिजाब मेरी आस्था से जुड़ा है.

मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध

वीडियो में छात्रा कहती हैं कि पेशेंट ने कभी भी ऑब्‍जेक्शन नहीं किया है. इस पर डॉक्‍टर कहती हैं कि हम ऑब्‍जेक्‍शन करेंगे. अगर तुमने गलत इंजेक्‍शन लगाया और पेशेंट को कोई रिएक्‍शन हो गया तो कैसे पता करेंगे कि किसने लगाया.

इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस के नेता अस्‍पताल पहुंचे. उन्‍होंने इस मामले में अपना विरोध जताया और अस्‍पताल के प्रभारी डॉ. विनोद परवेरिया से डॉक्‍टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

अस्‍पताल प्रभारी ने मामले में जांच का दिया आश्‍वासन

डॉ. विनोद परवरिया ने इस मामले में जांच का आश्‍वासन दिया ह. उन्‍होंने बताया कि तीन दिन पहले भी इस मामले की शिकायत आई थी. अब इस मामले की जांच की जाएगी.

उधर, पुलिस ने इस बारे में बताया कि उनके पास अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है.