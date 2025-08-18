विज्ञापन
विशेष लिंक

हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर का ऐतराज, इंटर्न छात्रा ने बताया- धार्मिक आस्था का विषय, बहस का वीडियो वायरल

महिला डॉक्‍टर और एक इंटर्न के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. डॉक्‍टर बिंदु गुप्‍ता एक इंटर्न से कह रही हैं कि ड्यूटी के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए. यह मरीजों के लिए जरूरी है. इस पर छात्रा कहती है कि हिजाब मेरी आस्था से जुड़ा है. 

Read Time: 2 mins
Share
हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर का ऐतराज, इंटर्न छात्रा ने बताया- धार्मिक आस्था का विषय, बहस का वीडियो वायरल
  • राजस्थान के टोंक स्थित जनाना अस्पताल में हिजाब पहनकर ड्यूटी को लेकर डॉक्टर और छात्रा के बीच विवाद हो गया.
  • डॉक्टर बिंदु गुप्ता ने ड्यूटी के दौरान चेहरे का साफ दिखना जरूरी बताया तो छात्रा ने हिजाब को आस्था बताया.
  • मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

राजस्‍थान के टोंक स्थित एक जनाना अस्‍पताल में हिजाब पहनकर ड्यूटी करने को लेकर एक डॉक्‍टर और इंटर्न छात्रा के बीच बहस हो गई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो छात्रा ने खुद बनाया है. इसमें वह हिजाब पहनने की बात कहती नजर आ रही है और इसे धार्मिक आस्‍था का विषय बता रही है. वहीं महिला डॉक्‍टर ड्यूटी के दौरान हिजाब नहीं पहनने के लिए कह रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने अस्‍पताल पहुंचकर अपना विरोध जताया है. 

महिला डॉक्‍टर और एक इंटर्न के बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में डॉक्‍टर बिंदु गुप्‍ता ने एक इंटर्न से कह रही हैं कि ड्यूटी के दौरान चेहरा साफ दिखना चाहिए. यह मरीजों के लिए जरूरी है. हालांकि इस पर इंटर्न छात्रा उमामा ने कहा कि ड्यूटी पर आते समय चेहरा दिखा दूंगी. हिजाब मेरी आस्था से जुड़ा है. 

मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध

वीडियो में छात्रा कहती हैं कि पेशेंट ने कभी भी ऑब्‍जेक्शन नहीं किया है. इस पर डॉक्‍टर कहती हैं कि हम ऑब्‍जेक्‍शन करेंगे. अगर तुमने गलत इंजेक्‍शन लगाया और पेशेंट को कोई रिएक्‍शन हो गया तो कैसे पता करेंगे कि किसने लगाया. 

इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस के नेता अस्‍पताल पहुंचे. उन्‍होंने इस मामले में अपना विरोध जताया और अस्‍पताल के प्रभारी डॉ. विनोद परवेरिया से डॉक्‍टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

अस्‍पताल प्रभारी ने मामले में जांच का दिया आश्‍वासन 

डॉ. विनोद परवरिया ने इस मामले में जांच का आश्‍वासन दिया ह. उन्‍होंने बताया कि तीन दिन पहले भी इस मामले की शिकायत आई थी. अब इस मामले की जांच की जाएगी. 

उधर, पुलिस ने इस बारे में बताया कि उनके पास अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hijab Controversy, Tonk Hospital Hijab Controversy, Hijab Controversy Video Goes Viral
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com