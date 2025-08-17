यारा तेरी यारी को… महाराष्ट्र के लातूर में दफ्तर में गाना गाने पर सस्पेंड हो गए सरकारी बाबू, VIDEO

यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना… अमिताभ बच्चन की फिल्म 'याराना' का यह गाना अक्सर दोस्तों की पार्टी में सुनाई पड़ ही जाती है. लेकिन दफ्तर में सरकारी कुर्सी पर बैठकर इस गाना को गाने के कारण एक अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है. मामला महाराष्ट्र के लातूर से सामने आया है. जहां ट्रांसफर के बाद आयोजित विदाई समारोह में अपनी आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर एक तहसीलदार इस गाने को गा रहे थे. उनके सामने दफ्तर के अन्य सहयोगी भी बैठे थे. तहसीलदार के गाने पर तालियां बज रही थी. लेकिन उस तहसीलदार को कहां पता था कि इस गाने के कारण उसे सस्पेंड कर किया जा सकता है.

दरअसल दफ्तर में सरकारी कुर्सी पर बैठकर तहसीलदार के गाना गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया था. जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.



अधिकारियों ने बताया कि एक व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में, प्रशांत थोराट 1981 की अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म ‘याराना' का गाना ‘यारा तेरी यारी को' जोश के साथ गा रहे हैं और उनके आस-पास मौजूद लोग ताली बजा रहे थे. थोराट के पीछे लगे बोर्ड पर ‘तालुका मजिस्ट्रेट' लिखा है.

महाराष्ट्र के लातूर में एक तहसीलदार को विदाई समारोह के दौरान सरकारी कुर्सी पर बैठकर फिल्म 'याराना' का गाना "यारा तेरी यारी को..." गाना महंगा पड़ गया, गाने का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया.

नांदेड़ जिले के उमरी में तैनात थोराट का तबादला पड़ोसी लातूर के रेनापुर में कर दिया गया और 30 जुलाई को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया. उन्होंने उसी दिन अपनी नयी तैनाती का कार्यभार संभाल लिया. दोनों जिले मराठवाड़ा संभाग का हिस्सा हैं.

उमरी तहसील कार्यालय ने आठ अगस्त को थोराट के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया. इस कार्यक्रम में, थोराट ने कर्मचारियों की मौजूदगी में किशोर कुमार का मशहूर गाना 'यारा तेरी यारी को' गाया. हालांकि, थोराट के गाना गाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया.

इस विवाद की जानकारी मिलने के बाद नांदेड़ के जिलाधिकारी ने उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि थोराट के आचरण से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है और महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 का उल्लंघन हुआ है.