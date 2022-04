Summer Diet: गर्मियों में ललचा सकती हैं आपको ये चीजें, खाने का मन करेगा लेकिन खुद पर रखें काबू, इन फूड्स से फेर लें मुंह

Summer Diet: गर्मियों में कौन से फूड्स खाने चाहिए और गर्मियों में क्या खाने से बचना चाहिए.

खास बातें गर्मियों में कौन से फूड्स खाने चाहिए और किन से बचना चाहिए.

हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रहना कितना जरूरी है.

पानी पीना गर्मी को मात देने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है.

What Should Not Eat In Summer: गर्मियों का सीजन अपने साथ कई हेल्दी, टेस्टी और पानी से भरे फल और सब्जियां और फूड्स लाता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गर्मियों में सब आपके लिए हेल्दी है. ये आपके चुनाव पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे. हालांकि गर्मियों में कौन से फूड्स खाने चाहिए और गर्मियों में क्या खाने से बचना चाहिए इसके बारे में जानकारी होने से ही आप सही चुनाव कर पाएंगे. पारा बढ़ने से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और अक्सर भूख की कमी हो जाती है. जहां हमें लगता है कि यह गर्मी की वजह से हो रहा है, वहीं कुछ हद तक हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतें इस बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं. हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रहना कितना जरूरी है. माना जाता है और आयुर्वेद भी कहता है कि गर्मी पित्त का मौसम है और इसलिए शरीर को ठंडा रखने की सिफारिश की जाती है.