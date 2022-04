Skincare Tips: इन 9 चीजों को कभी भी अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, वर्ना चेहरा हो जाएगा खराब और पछताना पड़ सकता है

Skincare Tips: जानिए आपको अपने चेहरे पर किन चीजों को लगाने से बचना चाहिए और क्यों.

What Should Not Be Applied To The Face: चिकनी, दमकती त्वचा के लिए अलग-अलग लोग आपके चेहरे पर इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग चीजों की सलाह देते हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है ताकि आपकी स्किन पर कोई बुरा असर न हो. आपका चेहरा पहली चीज है जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं. कुछ चीजें आपकी त्वचा को खराब कर सकती हैं, यहां तक कि जला भी सकती हैं. हालांकि इनमें से कुछ चीजें आपकी त्वचा को तुरंत प्रभावित नहीं कर सकती हैं, लेकिन वे लंबे समय में हानिकारक हो सकती हैं. चमकदार चेहरे के लिए इंटरनेट ढेर सारे ब्यूटी हैक्स से भरा है! लेकिन क्या आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर विश्वास करते हैं? जबकि कुछ ब्रांड तत्काल परिणाम देने का वादा भी करते हैं, लेकिन वे लंबे समय में हानिकारक साबित हो सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके चेहरे के लिए अच्छा है या नहीं, तो आपके लिए यहां कुछ है. जानिए आपको अपने चेहरे पर किन चीजों को लगाने से बचना चाहिए और क्यों.

स्किन पर इन चीजों को लगाने से बचें | Avoid Applying These Things On The Skin