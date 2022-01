Bad Habits For Weight Loss: आपकी ये 5 आदतें वजन घटाने की कोशिश को कर सकती हैं बर्बाद, फैट कम करना होगा मुश्किल

Weight Loss: यहां 5 कारण बताए गए हैं कि आप तेजी से वजन कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं.

Factors That Do Not Allow Weight Loss: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मनमुताबिक रिजल्ट नहीं पाते हैं. कुछ लोगों के लिए परिणाम अपेक्षा से अधिक समय ले सकते हैं. वेट लॉस करने के लिए सभी चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है. जैसे एक्सरसाइ और डाइट. हालांकि, सच तो ये है कि अकेले व्यायाम करने से आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव किए बिना अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं. अगर आप भी वजन घटाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो पहला कदम उन कठिन कारकों की पहचान करना है जो आपके वजन घटाने की यात्रा में बाधा डालते हैं. इससे पहले कि आप उन्हें हल करना शुरू करें. यहां 5 कारण बताए गए हैं कि आप तेजी से वजन कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं.

वजन कम न होने के पीछे क्या हैं कारण | What Are The Reasons Behind Not Losing Weight