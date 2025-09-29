कार्डियक अरेस्ट के इतने मिनट के अंदर देनी चाहिए CPR, सीपीआर कब देनी चाहिए? देखें, सीपीआर देने के तरीका

दिल के दौरे के लिए CPR (Cardiopulmonary resuscitation) जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दिल के दौरे के कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो व्यक्ति को CPR की जरूरत पड़ सकती है . ऐसे में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, पद्म भूषण डॉ. टी. एस. क्लेर ने समय के बारे में बताया कि किस समय तक कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को CPR दे देना चाहिए. जिससे उसके बचने की संभावना दुगनी या तिगुनी हो सकती है. आइए जानते हैं.



डॉ. टी. एस. क्लेर ने कहा, कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को CPR देना जरूरी है, लेकिन अगर सही समय CPR नहीं दिया गया, तो इससे काफी परेशानी हो सकती है. उन्होंने कहा, तीन मिनट में CPR दे देना चाहिए. ऐसा करने पर व्यक्ति की जान बचने की संभावना अधिक हो जाती है.

कैसे पता लगाएं- सीपीआर कब देना चाहिए? | When should you give CPR?

डॉ. टी. एस. क्लेर ने कहा, अगर व्यक्ति बेहोश होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं और तुरंत पता लगाना मुश्किल है कि वह कार्डियक अरेस्ट के कारण बेहोश हुआ है या नहीं. इसलिए एक आसान तरीका है कि आप हाथ की नाड़ी देखने की बजाय गले की नाड़ी चेक करें. अगर आपको गले की नाड़ी महसूस नहीं हो रही है, तो ज्यादा संभावना है कि व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे CPR की जरूरत है.

CPR देने से कितने प्रतिशत लोगों की बचती है जान?

कार्डियक अरेस्ट के तुरंत बाद CPR देने से व्यक्ति के बचने की संभावना दुगनी या तिगुनी हो सकती है. हालांकि बचने की दर CPR तुरंत शुरू किए जाने पर निर्भर करता है. वहीं CPR के अलावा कार्डियक अरेस्ट में "इलेक्ट्रिक शॉक" भी दे सकते हैं.

Watch Video: World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

