क्या प्रेगनेंसी में नीम का पत्ता खा सकते हैं, नीम गर्म है या ठंडी? जानिए क्या है सच?

Pregnancy Me Neem Kha Sakte Hai: नीम में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा रोग, खून साफ करने, संक्रमण और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाभदायक माने जाते हैं. कई लोग इसका दोगुना फायदा उठाने के लिए खली पेट सेवन करते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसे प्रेगनेंसी में खाना सही है या नहीं? प्रेगनेंसी में किसी भी चीज को खाने से पहले बहुत सावधानी जरूरी हो जाती है, इस समय महिला का शरीर सामान्य से अलग तरह से काम करता है और जो चीज आम दिनों में फायदेमंद होती है, वही गर्भावस्था में नुकसानदायक भी हो सकती है और नीम की पत्तियां भी ऐसी ही एक चीज चीज हैं. तो आइये जानते हैं प्रेगनेंसी में नीम की पत्ती खाने से शरीर में क्या प्रभाव पड़ सकता है?

गर्भपात का खतरा: नीम की पत्तियां गर्भाशय में संकुचन को बढ़ा सकती हैं, जिससे शुरुआती महीनों में गर्भ ठहरने में दिक्कत आ सकती है.

हार्मोनल असंतुलन: प्रेगनेंसी में नीम के पत्ते का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिसके कारण कमजोरी,चक्कर आना, पेट दर्द और असहजता जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

पेट की दिक्कतें: कुछ महिलाओं को नीम की पत्तियां खाने से मतली, पेट दर्द और दस्त जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.खासकर तब जब इसका सेवन ज्यादा मात्रा में किया जाए. पहले से ही प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, ऐसे में नीम खाने से परेशानी और बढ़ सकती है.

नीम गर्म है या ठंडी ?

नीम शरीर में गर्मी पैदा कर सकती है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह लिए बिना नीम का सेवन नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)