खाली पेट रोज 1 बेलपत्र खाने से क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Chewing Bael Patra Benefits: रोजाना खाली पेट एक बेलपत्र खाने से शरीर को एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लाभ मिल सकते हैं.

Bael Patra Benefits: बेलपत्र खाने के फायदे.

Bael Patra Benefits: बेलपत्र का नाम लेते ही भोलेनाथ का भी ध्यान आ जाता है. क्योंकि बेलपत्र की पत्तियों को भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं. भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है. बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बेलपत्र को सिर्फ पूजा में ही नहीं, सेहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि रोजाना खाली पेट एक बेलपत्र खाने से शरीर को एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी1 और विटामिन  बी6 पाए जाते हैं. इसके अलावा बेलपत्र में कैल्शियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन. 

कैसे करें बेलपत्र का सेवन-  (How To Consume Bel Patra)

बेलपत्र को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका इसका खाली पेट फ्रेश पत्तियों को धोकर खाना है. इसके अलावा आप इसकी चाय बना कर पी सकते हैं. इसके पाउडर को खाने में मिलाकर खा सकते हैं.

बेलपत्र खाने के फायदे- (Bael Patra Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए खाली पेट बेलपत्र का सेवन रामबाण साबित हो सकता है. 

2. इम्यूनिटी-

बेलपत्र में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचा सकती है. क्योंकि बदलते मौसम में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती है.

3. कब्ज-

बेलपत्र पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मददगार है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

