बासी मुंह चबाकर खा लें ये हरे पत्ते, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Bael Patra Benefits in Hindi: भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र सिर्फ शिव को अर्पित करने तक ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. सबसे ज्यादा शिव मंदिर में बेलपत्र की पत्तियों को भोलेनाथ पर चढ़ाते देखा होगा. क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है. बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है. रोजाना खाली पेट बेलपत्र के सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी, बी1 और बी6 पाए जाते हैं. इसके अलावा बेलपत्र में कैल्शियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें बेलपत्र का सेवन- (How To Consume Bel Patra)

बेलपत्र को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे खाली पेट चबाकर खा सकते हैं, इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं.

ये भी पढ़ें- स्वाद और सेहत के साथ-साथ रोगी भी बना सकते हैं कढ़ी-चावल, इन बातों का रखें ध्यान

कैसे बनाएं बेलपत्र चाय- (How To Make Bael Patra Tea)

सामग्री-

बेल के पत्ते

पानी

अदरक (वैकल्पिक)

शहद या चीनी (वैकल्पिक)

विधि-

इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले बेल के पत्तों को साफ करें. एक पैन में पानी गरम करें और इसमें बेल के पत्ते डालें. पानी को मध्यम आंच पर कुछ मिनट तक उबालें, जब तक कि पानी हरा और सुगंधित न हो जाए. यदि आप अदरक का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसे बारीक काटकर पानी में मिला सकते हैं. चाय को एक कप में छान लें और इसमें शहद या चीनी मिलाकर स्वादानुसार बना सकते हैं.

खाली पेट बेलपत्र खाने के फायदे- (Bael Patra Khane Ke Fayde)

बेलपत्र के एक दो नहीं अनेक फायदे हैं. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं. इसे खाने से पेट संबंध समस्याओं को दूर रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण डायबिटीज मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं. दरअसल डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है. इसे लाफस्टाइल और खान-पान में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा बेलपत्र आंतों की सफाई करके उन्हें स्वस्थ रखता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी मददगार है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)