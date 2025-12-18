सुबह खाली पेट बेलपत्र खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है, बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है या गर्म

Bael Patra Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं और उन्हीं में से एक है बेलपत्र. बेलपत्र का नाम लेते ही हमारे दिमाग में पहला ख्याल भोलेनाथ को चढ़ाने वाली बेलपत्र का आता है. जी हां वहीं बेलपत्र की बात कर रहे हैं हम. आमतौर पर बेलपत्र का इस्तेमाल शिव की पूजा में किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बेलपत्र का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी1 विटामिन बी6 पाए जाते हैं. इसके अलावा बेलपत्र में कैल्शियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

बेलपत्र खाने के फायदे- (Bael Patra Khane Ke Fayde)

1. मुंह के छाले- ((Mouth Ulcers)

मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बेलपत्र का सेवन किया जा सकता है. खाली पेट बेलपत्र के पत्ते चबाकर खाने से सांसों की बदबू दूर हो सकती है.

2. ब्लड प्रेशर- (Blood Pressure)

खाली पेट बेलपत्र खाने से नसों की सूजन कम करने और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

3. स्किन- (Skin)

बेलपत्र का सेवन शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, जिससे स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

4. लिवर- (Liver)

शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालकर लीवर और किडनी को साफ रखने में मददगार है बेलपत्र का सेवन.

कैसे करें बेलपत्र का सेवन- (How To Eat Bel Patra)

बेलपत्र का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. आप इसे धोकर ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं. इसके अलावा आप इसकी चाय या काढ़ा बना कर पी सकते हैं. बेलपत्र को शहद के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है. बेलपत्र के पत्तों को सूखाकर इसका पाउडर तैयार कर इस्तेमाल कर सकते हैं.

बेलपत्र की तासीर कैसी होती है? (What is the effect of Belpatra)

बेलपत्र की तासीर ठंडी (Cooling) होती है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है, खासकर गर्मियों में इसके सेवन से शरीर पूरे दिन ठंडा और हाइड्रेटेड रहता है. लेकिन आप सर्दियों में इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं.

