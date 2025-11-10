आज का सवाल: सर्दियों में सुस्ती, थकान ज्यादा क्यों होती है? जानिए इसके पीछे के कारण और उपाय

Winter Fatigue Reasons: ठंड का मौसम आते ही हम सभी एक खास बदलाव महसूस करते हैं. सुबह उठने में आलस, दिनभर थकान, काम में मन न लगना और हर समय आराम करने की इच्छा. यह बदलाव सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बल्कि लगभग हर व्यक्ति सर्दियों में इस सुस्ती और थकान से जूझता है. सवाल उठता है आखिर सर्दियों में शरीर इतना सुस्त और थका हुआ क्यों महसूस करता है?

इसका जवाब सिर्फ ठंडी हवा या कम तापमान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और कारण हैं. शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक, हार्मोनल बदलाव, धूप की कमी और लाइफस्टाइल में बदलाव ये सभी मिलकर सर्दियों को सुस्ती का मौसम बना देते हैं. आइए यहां जानते हैं कि सर्दियों में थकान क्यों बढ़ जाती है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है.

1. धूप की कमी और विटामिन D की कमी

सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और सूरज देर से निकलता है. इससे शरीर को पर्याप्त विटामिन D नहीं मिल पाता, जो एनर्जी बनाए रखने में अहम बड़ी भूमिका निभाता है. विटामिन डी की कमी से शरीर थका हुआ महसूस करता है और मूड भी डाउन रहता है. इससे बचने के लिए आपको रोज सुबह कुछ देर धूप में बैठना है और विटामिन डी से भरपूर फूड्स जैसे अंडा, मछली, दूध का सेवन करना है.

2. मेलाटोनिन हार्मोन का बढ़ना

सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, जिससे शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बढ़ जाता है. यह हार्मोन नींद लाने में मदद करता है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है से दिनभर नींद और सुस्ती बनी रहती है. दिन में रोशनी वाले वातावरण में रहें और सुबह-सुबह हल्का व्यायाम करें ताकि शरीर एक्टिव हो.

3. बायोलॉजिकल क्लॉक का गड़बड़ाना

हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलता है, जो रोशनी और अंधेरे से प्रभावित होती है. सर्दियों में जब रोशनी कम होती है, तो यह घड़ी गड़बड़ा जाती है और शरीर का एनर्जी लेवल गिर जाता है. रोजाना एक तय समय पर सोना और उठना और रूटीन को नियमित रखना बेहद जरूरी है.

4. हैवी मील लेना और कम पानी पीना

ठंड में लोग अक्सर तले-भुने और भारी भोजन की ओर आकर्षित होते हैं. साथ ही पानी पीना भी कम कर देते हैं. इससे पाचन धीमा होता है और शरीर सुस्त महसूस करता है. हल्का और पौष्टिक भोजन लें और दिनभर पर्याप्त पानी पिएं.

5. लो फिजिकल एक्टिविटी

सर्दियों में लोग बाहर कम निकलते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है और थकान बढ़ती है. घर में ही योग, स्ट्रेचिंग या हल्का व्यायाम करें ताकि शरीर सक्रिय बना रहे.

सर्दियों में सुस्ती और थकान होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे समझकर और सही उपाय अपनाकर आप इस मौसम को भी एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं. धूप, व्यायाम, बैलेंस डाइट और रेगुलर रूटीन, ये चार मंत्र हैं जो सर्दियों की सुस्ती को दूर करने में आपकी मदद करेंगे.

