सिगरेट पीने वाले नोट करें, फेफड़े साफ करने के दावे हैं गलत, लेकिन ये 4 चीजें मददगार

How to Clean Lungs After Smoking: आज के समय में स्मोकिंग एक ऐसी आदत बन चुकी है, जिसका असर सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर पड़ता है. सिगरेट या बीड़ी पीने वाले लगभग हर व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर आता है क्या मेरे फेफड़े फिर से साफ हो सकते हैं?, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लंग्स को क्लीन किया जा सके? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तरह-तरह के दावे किए जाते हैं कहीं लिक्विड से लंग्स धोने की बात होती है, तो कहीं डिटॉक्स ड्रिंक से फेफड़े साफ करने का दावा किया जाता है. लेकिन, सच्चाई क्या है?

इस सवाल पर डॉक्टर सुनील कुमार ने बहुत साफ बात कही है. उनके मुताबिक, "फेफड़े कोई कपड़ा नहीं हैं, जिन्हें किसी लिक्विड से धोकर या क्लीनर से साफ किया जा सके. लंग्स को क्लीन करने का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है. हां, यह जरूर मुमकिन है कि सही आदतों और रूटीन से फेफड़ों को मजबूत बनाया जाए और एयरवेस में जमा गंदगी या कफ को बाहर निकालने में मदद की जाए."

ये भी पढ़ें: एक तीर से दो शिकार! मोटापे को गायब करेगी डायबिटीज की दवा, डॉक्‍टर ने बताया कैसे काम करती है Mounjaro

स्मोकिंग से फेफड़ों को क्या नुकसान होता है? | What Damage Does Smoking Cause to the Lungs?

जब हम स्मोकिंग करते हैं, तो धुएं के साथ हजारों जहरीले केमिकल्स सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं. इससे एयरवेस में सूजन, कफ का जमाव और ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम होने लगती है. धीरे-धीरे सांस फूलना, खांसी और सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं.

डॉक्टर सुनील कुमार बताते हैं कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद शरीर खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए समय और सही सपोर्ट जरूरी होता है.

क्या लंग्स को नेचुरल तरीके से मजबूत किया जा सकता है? | Can the Lungs be Strengthened Naturally?

हां, बिल्कुल. डॉक्टर कहते हैं, भले ही फेफड़ों को धोया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ नेचुरल तरीकों से उन्हें मजबूत जरूर बनाया जा सकता है और एयरवेस को साफ रखने में मदद मिलती है.

ये भी पढ़ें: रात भर करवट बदलते रहते हैं? अच्छी नींद के लिए ये है परफेक्ट गद्दा और पोजिशन

1. प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज

प्राणायाम फेफड़ों के लिए सबसे असरदार नेचुरल तरीका माना जाता है. अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम लंग्स की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और जमा हुआ कफ धीरे-धीरे ढीला पड़ता है.

2. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज

डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना और धीरे-धीरे छोड़ना, एयरवेस को खोलने में मदद करता है. यह एक्सरसाइज फेफड़ों के निचले हिस्से तक हवा पहुंचाती है, जहां अक्सर कफ जमा रहता है.

3. भाप लेना

डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार, भाप लेना एक पुराना लेकिन कारगर तरीका है. गर्म भाप से एयरवेस नम रहते हैं, कफ ढीला होता है और उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है. खासकर स्मोकर्स के लिए यह तरीका काफी राहत देने वाला हो सकता है.

ये भी पढ़ें: बाजार में बिक रहा नकली गुड़, सिर्फ रंग देखकर आप कर सकते हैं सही-गलत की पहचान

4. फिजिकल एक्टिविटी

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या योग से सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है. जब शरीर ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करता है, तो फेफड़े एक्टिव होते हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है.

सबसे जरूरी काम स्मोकिंग छोड़ना:

डॉक्टर सुनील कुमार साफ कहते हैं कि अगर स्मोकिंग जारी है, तो कोई भी उपाय पूरी तरह काम नहीं करेगा. फेफड़ों को मजबूत बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्मोकिंग छोड़ना. इसके बाद ही प्राणायाम, भाप और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सही फायदा मिल पाता है.

फेफड़ों को किसी लिक्विड से क्लीन करना एक मिथ है, लेकिन सही लाइफस्टाइल से उन्हें मजबूत जरूर बनाया जा सकता है. प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग और भाप जैसे नेचुरल तरीके स्मोकर्स के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

(यह लेख डॉ. सुनील कुमार, प्रोफेसर और हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स दिल्ली से बातचीत पर आधारित है.)

Watch Video: फेफड़ों को हेल्दी और मजबूत कैसे बनाएं? डॉक्टर से जानें लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)