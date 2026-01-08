वजन घटाने वाले ड्रग्स छोड़ते ही 4 गुना तेजी से क्यों बढ़ने लगता है वजन? नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Weight Loss Drug Side effects: आज के समय में वजन घटाना लाखों लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है. भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और बैठकर काम करने की आदतों ने मोटापे की समस्या को और गंभीर बना दिया है. ऐसे में जब वजन कम करने के लिए इंजेक्शन या ड्रग्स का विकल्प सामने आता है, तो लोग इसे एक आसान और तेज समाधान मान लेते हैं. कुछ हफ्तों या महीनों में वजन कम होते देख उम्मीद भी बढ़ जाती है कि अब मोटापा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. लेकिन, हाल ही में सामने आई एक नई रिसर्च ने इस उम्मीद को झटका दिया है.

ब्रिटेन में हुई इस रिसर्च में यह सामने आया है कि वजन घटाने वाले ड्रग्स या इंजेक्शन छोड़ते ही वजन बहुत तेजी से वापस बढ़ने लगता है. रिसर्च के मुताबिक, जिन लोगों ने ऐसे ड्रग्स लेना बंद किया, उनका वजन डाइट और एक्सरसाइज छोड़ने वालों की तुलना में चार गुना तेजी से बढ़ा. इतना ही नहीं, कई मामलों में दो साल के भीतर पूरा घटा हुआ वजन वापस आ गया.

ये भी पढ़ें: धुरंधर स्टार Akshaye Khanna कभी नहीं करते नाश्ता, 10 घंटे की नींद और मीठा बेझिझक! फिर भी इतने फिट कैसे? जानिए

क्या कहती है नई रिसर्च?

यह रिसर्च ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफॉर्ड से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल थे. शोध में वजन घटाने वाले लोकप्रिय ड्रग्स और इंजेक्शन लेने वाले लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया. इन लोगों का वजन ड्रग्स बंद करने के बाद लंबे समय तक ट्रैक किया गया.

रिसर्च में पाया गया कि जब लोग ये ड्रग्स लेते हैं, तो उनकी भूख कम हो जाती है और शरीर कम कैलोरी लेता है. इससे वजन तेजी से घटता है. लेकिन, जैसे ही ड्रग्स बंद किए जाते हैं, शरीर की प्राकृतिक भूख दोबारा तेज हो जाती है. मेटाबॉलिज्म भी पहले की स्थिति में लौट आता है और शरीर खोए हुए वजन को बचाने की कोशिश करने लगता है. यही वजह है कि वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है.

कैसे काम करती है वजन कम करने वाल दवाएं?

GLP-1 एगोनिस्ट नाम की भूख कम करने वाली, इंजेक्शन वाली दवाओं की एक नई पीढ़ी पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गई है, जिससे कई देशों में मोटापा और डायबिटीज के इलाज में बदलाव आया है. यह पाया गया है कि ये दवाएं लोगों को उनके शरीर का 15-20 प्रतिशत वजन कम करने में मदद करती हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइंटिस्ट और एक नई BMJ स्टडी की को-ऑथर सुजैन जेब ने कहा, "यह सब अच्छी खबर लगती है."

ये भी पढ़ें: खाली पेट आंवला का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान चौंक जाएंगे आप

हालांकि, हाल के डेटा से पता चला है कि "लगभग आधे लोग एक साल के अंदर इन दवाओं को लेना बंद कर देते हैं," उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया. ऐसा मतली जैसे आम साइड इफेक्ट्स या कीमत की वजह से हो सकता है इन दवाओं की कीमत अमेरिका में एक महीने में $1,000 यानि भारत में लगभग 90,000 से ज्यादा हो सकती है.

इसलिए रिसर्चर्स ने अलग-अलग वजन घटाने वाली दवाओं को बंद करने पर 37 स्टडीज़ की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि पार्टिसिपेंट्स ने हर महीने लगभग 0.4 किलोग्राम वजन फिर से बढ़ा लिया.

छह क्लिनिकल ट्रायल्स में सेमाग्लूटाइड, नोवो नॉर्डिस्क के ब्रांड ओजेम्पिक और वेगोवी में इस्तेमाल होने वाला इंग्रीडिएंट और एलि लिली के मौनजारो और ज़ेपबाउंड के लिए इस्तेमाल होने वाला टिर्जेपटाइड शामिल था. इन दोनों दवाओं को लेते समय, ट्रायल में शामिल लोगों ने औसतन लगभग 15 किलोग्राम वजन कम किया.

हालांकि, दवा बंद करने के बाद, उन्होंने एक साल के अंदर 10 किलोग्राम वजन फिर से बढ़ा लिया, जो इन अपेक्षाकृत नई दवाओं के लिए उपलब्ध सबसे लंबी फॉलो-अप अवधि थी.

रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया कि पार्टिसिपेंट्स 18 महीनों में अपने मूल वजन पर वापस आ जाएंगे. दिल की सेहत के माप, जिसमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल शामिल हैं, भी 1.4 साल बाद अपने मूल लेवल पर वापस आ गए.

ये भी पढ़ें: नाभि में तेल लगाने के फायदे, कौन सा तेल लगाना है ज्यादा फायदेमंद

दवा बंद करते ही बढ़ा वजन:

जिन लोगों को इसके बजाय ऐसे प्रोग्राम में डाला गया जिसमें डाइट और एक्सरसाइज़ शामिल थे , लेकिन दवाएं नहीं उन्होंने काफी कम वजन कम किया. हालांकि, उन्हें अपना खोया हुआ वजन फिर से पाने में औसतन चार साल लगे. इसका मतलब था कि दवा लेने वाले लोगों ने अपना वजन चार गुना तेजी से बढ़ाया.

चार गुना तेजी से वजन क्यों बढ़ता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, वजन घटाने वाले ड्रग्स शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करते हैं. ये ड्रग्स दिमाग को यह संकेत देते हैं कि पेट भरा हुआ है, जिससे व्यक्ति कम खाता है. लेकिन, यह असर अस्थायी होता है. ड्रग्स बंद होते ही शरीर पुराने पैटर्न पर लौट आता है.

इसके उलट, जब कोई व्यक्ति सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के जरिए वजन घटाता है, तो शरीर धीरे-धीरे नए रूटीन के अनुसार खुद को ढाल लेता है. इसलिए अगर कभी डाइट या एक्सरसाइज में ढील भी पड़ जाए, तो वजन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता. यही कारण है कि ड्रग्स छोड़ने के बाद वजन बढ़ने की रफ्तार चार गुना तक देखी गई.

दो साल में पूरा वजन वापस कैसे आ गया?

रिसर्च में शामिल कई लोगों ने बताया कि ड्रग्स छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही उनका वजन बढ़ने लगा. एक-दो साल के भीतर वे लगभग उसी वजन पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी. कुछ मामलों में तो वजन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया.

वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ड्रग्स पर निर्भर रहने वाले लोग अक्सर लंबे समय की लाइफस्टाइल बदलावों पर ध्यान नहीं देते. उन्हें लगता है कि इंजेक्शन ही सब कुछ संभाल लेगा. जब ड्रग्स बंद होते हैं, तो न तो शरीर तैयार होता है और न ही आदतें बदली होती हैं.

ये भी पढ़ें: पीरियड के दर्द से राहत दिलाएगी अदरक की चाय और मैग्नीशियम से भरपूर डाइट

क्या वजन घटाने वाले ड्रग्स बेकार हैं?

विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि वजन घटाने वाले ड्रग्स पूरी तरह बेकार नहीं हैं. कुछ मेडिकल कंडीशन्स में, डॉक्टर की निगरानी में इनका इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है. लेकिन इन्हें स्थायी समाधान समझना सबसे बड़ी गलती है.

रिसर्च यह साफ इशारा करती है कि अगर ड्रग्स के साथ-साथ सही खानपान, नियमित एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किए गए, तो वजन वापस आना लगभग तय है.

सीख क्या है?

इस नई रिसर्च से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. इंजेक्शन या ड्रग्स से वजन कम हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना सिर्फ और सिर्फ आदतों से संभव है. बैलेंस डाइट, रोजाना की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और धैर्य यही लंबे समय तक फिट रहने का असली रास्ता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)