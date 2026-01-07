नाभि में तेल लगाने के फायदे, कौन सा तेल लगाना है ज्यादा फायदेमंद

Belly Button Oiling: नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होती है. ये हमारे पूरे शरीर के हर हिस्से से जुड़ी होती है. बता दें कि आपकी नाभि में मानसिक तनाव, चेहरे पर झुर्रियां, कब्ज, अपच, गैस और पेट दर्द जैसी कई समस्याओं का हल झुपा होता है. आयुर्वेद में भी नाभि चिकित्सा के कई सारे फायदे बताए गए हैं. आयुर्वेद में नाभि में तेल लगाने की विधि को 'पेचोटी' कहा जाता है. नाभि में नियमित तौर पर तेल लगाना आपके शरीर को कई तरह के लाभ दे सकता है. बता दें कि नाभि में तेल लगाना ना सिर्फ आपके चेहरे की रौनक बढ़ाता है बल्कि आपके बालों के लिए भी फायदेमंद होता है. तो चलिए जानते हैं नाभि में तेल लगाने के फायदे.

नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए

अब सवाल ये उठता है कि नाभि में आखिर कौन सा तेल लगाना चाहिए? बता दें कि आप नाभि में सरसों का तेल, नारियल का तेल प्रयोग लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन और होठों को भी मॉइश्चराइज रखने में मदद करता है.

नाभि में तेल लगाने के फायदे

नाभि में तेल लगाने से फटे होंठ और झुर्रियों जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिल सकती है.

नाभि में तेल लगाना पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद करता है. अगर आप पाचन तंत्र की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं. इसके अलावा कब्ज, अपच, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं कम होती हैं.

यदि आप रोजाना नाभि में तेल लगाते हैं तो ये आपके दिनभर की थकान को दूर करने में मदद करता है. इसके साथ ही बेहतर नींद आती है. स्ट्रेस और चिंता कम होती है. इसके साथ ही जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत मिलती है. हार्मोनल संतुलन में मदद मिलती है.

आयुर्वेद के अनुसार, नाभि शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करती है. नियमित रूप से नाभि में तेल लगाने से हार्मोनल असंतुलन, खासकर महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है.

किस समय लगाएं तेल

नाभि में तेल लगाने के लिए एक समय का चयन करें. जैसे कि आप जब रात को सोने के लिए जा रहे हों तो अपनी नाभि को अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद तेल लगाएं. संभव हो तो 3 से 4 मिनट तक मसाज करें. 3 से 4 सप्ताह तक रोजाना इसको करने से आपको लाभ देखने को मिल जाएंगे.

नोट- ध्यान रखें कि आपको लाभ तभी मिलेंगे जब आप नाभि में जो तेल लगा रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हो. अगर शरीर पर पहले से एलर्जी है तो इस चिकित्सा को न अपनाएं. खासतौर पर गर्भवती महिलाएं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग पहले डॉक्टर से सलाह लें.

