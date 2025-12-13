इस एक इंजेक्शन से कम हो जाएगा आपका बढ़ा हुआ वजन, जानिए कैसे वेट लॉस करता है Mounjaro

Mounjaro Injection Kaise Kaam Karta Hai: मौनजारो (Mounjaro) एक ऐसी दवा है, जिसे इंजेक्शन फॉर्मेट में लिया जाएगा. ये दवा वजन कम करने के साथ- साथ डायबिटीज को कंट्रोल करने में तो मदद करती है. इस दवा का केमिकल नाम टिर्जेपेटाइड (Tirzepatide) रखा गया है. ऐसे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब इस दवा को लेकर NDTV India से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वजन घटाने के लिए यह दवा कैसे काम करेगी. आइए जानते हैं, इस बारे में.

मौनजारो इंजेक्शन वजन घटाने के लिए कैसे काम करता है | How Does Mounjaro Work To Lose Weight

डॉक्टर संदीप खर्ब ने आसान भाषा में समझाते हुए बताया कि जब आप इसे इजेक्शन के फॉर्मेट में लेते हैं, तो शरीर से हार्मोन यानी GLP और GIP प्रोड्यूस होते हैं. यह इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है, जिसके कारण व्यक्ति को भूख कम लगती है और वह बेफिजूल की चीजों को खाने से बचता है. यहीं नहीं यह दवा व्यक्ति के पेट की मूवमेंट को स्लो कर देती है, जिसके कारण पेट में खाना लंबे समय तक रहता है और व्यक्ति को जल्दी- जल्दी भूख नहीं लगती. साथ ही यह दवा शुगर कंट्रोल भी करती है. जिसके कारण व्यक्ति को वजन कम करने में मदद मिलती है.

क्या है GLP और GIP हार्मोन | What Are GLP-1 And GIP Hormones?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि, देखिए मोंजारो दवा को लेने के बाद कई हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी हार्मोन GLP (ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड-1) और GIP (ग्लूकोज-निर्भर इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड) हैं. जो हमारे शरीर से रिलीज होते हैं. बता दें. ये हार्मोन्स एपेटाइट (Appetite) को कम कर देते हैं. यानी व्यक्ति को भूख लगनी कम हो जाती है.

क्या वजन कम करने के लिए खाना कम करना काफी है? | Can You Lose Weight By Cutting Good?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कैलोरी को कंट्रोल करना जरूरी है. उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि वजन कम करने के लिए कम खाना चाहिए और कम खाना खाने के चलते वह ऐसी ऐसी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, जिनमें कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है. जिसके कारण मोटापा और बढ़ जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)