World Obesity Day 2026: थाली से नहीं, हमारी कुर्सी और मोबाइल से बढ़ रहा है मोटापा! जानिए कैसे

World Obesity Day: हर साल वर्ल्ड ओबेसिटी डे हमें यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि मोटापा सिर्फ वजन बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है. 2026 में जब हम इस दिन को देख रहे हैं, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों का वजन क्यों बढ़ रहा है. असली सवाल यह है कि क्या हमारी लाइफस्टाइल, हमारा काम करने का तरीका और हमारा मॉडर्न सिस्टम हमें मोटा बना रहा है? आज का इंसान पहले से ज्यादा व्यस्त है, लेकिन पहले से कम सक्रिय. 9-9 घंटे बैठकर काम करने वाली नौकरियां, हर चीज घर तक पहुंचाने वाली ऐप्स, लिफ्ट का आसान विकल्प और घंटों मोबाइल-लैपटॉप पर बिताया गया समय ये सब मिलकर एक साइलेंट मोटापा सिस्टम बना रहे हैं. आइए समझते हैं कि मोटापा सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि हमारे रूटीन और सिस्टम में भी कैसे घुस चुका है.

मोटापा बढ़ने का असली कारण | Real Reason Behind Obesity

1. 9 घंटे बैठने वाली नौकरियां - सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग

आज की ज्यादातर नौकरियां कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर होती हैं. सुबह ऑफिस की कुर्सी पर बैठना और शाम तक वहीं टिके रहना आम बात हो गई है.

लगातार बैठने से शरीर की कैलोरी बर्न कम हो जाती है.

मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है.

पेट और कमर के आसपास चर्बी तेजी से बढ़ती है.

कई रिसर्च बताती हैं कि 8-9 घंटे लगातार बैठना दिल की बीमारियों, डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ा सकता है. यानी समस्या सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है, बल्कि कम हिलना-डुलना भी है.

समाधान क्या?

हर 45-60 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा चलें, स्ट्रेचिंग करें और कोशिश करें कि फोन पर बात करते समय खड़े होकर चलें.

2. स्विगी-जोमैटो कल्चर - सुविधा या स्लो जहर?

आज खाना बनाने का समय नहीं है. एक क्लिक कीजिए और खाना दरवाजे पर. Swiggy और Zomato जैसी कंपनियों ने जिंदगी आसान बना दी है. लेकिन आसान जिंदगी हमेशा हेल्दी जिंदगी नहीं होती.

ऑनलाइन मंगाया गया खाना अक्सर:

ज्यादा तेल और नमक वाला होता है.

हाई कैलोरी और कम पोषण वाला होता है.

बड़े हिस्सों (पोर्टियन साइज) में आता है.

जब हफ्ते में 3-4 बार बाहर का खाना आदत बन जाता है, तो वजन बढ़ना तय है.

क्या करना चाहिए?

हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन घर का सादा खाना खाएं. बाहर का खाना ट्रीट रहे, रूटीन न बने.

3. लिफ्ट Vs सीढ़ियां - छोटी आदत, बड़ा फर्क

हमारे घरों, ऑफिसों और मॉल में लिफ्ट हर जगह मौजूद है. दो मंजिल चढ़ने के लिए भी लोग लिफ्ट का बटन दबा देते हैं.

सीढ़ियां चढ़ना:

कैलोरी बर्न करता है.

दिल और फेफड़ों को मजबूत करता है.

पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव रखता है.

अगर आप रोज 5-10 मिनट सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो यह एक मिनी वर्कआउट के बराबर हो सकता है.

छोटा बदलाव:

1-2 मंजिल के लिए लिफ्ट छोड़ें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

4. बढ़ता स्क्रीन टाइम - मोबाइल का अदृश्य असर

आज का इंसान ऑफिस के बाद भी स्क्रीन से दूर नहीं होता. मोबाइल, लैपटॉप, टीवी हर जगह स्क्रीन.

ज्यादा स्क्रीन टाइम से:

फिजिकल एक्टिविटी कम होती है.

नींद की गुणवत्ता खराब होती है.

देर रात स्नैकिंग की आदत बढ़ती है.

रात को मोबाइल चलाते-चलाते अक्सर लोग चिप्स या मीठा खा लेते हैं, जो वजन बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है.

क्या करना चाहिए?

सोने से कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें. दिन में 1-2 घंटे नो-स्क्रीन टाइम तय करें.

5. सिस्टम में मोटापा - शहरों की बनावट भी जिम्मेदार

आज के शहरों में:

पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ कम हैं.

पार्क और खुले मैदान सीमित हैं.

बच्चों का आउटडोर खेल कम हो गया है.

जब वातावरण ही ऐसा हो जाए कि चलना-फिरना मुश्किल लगे, तो मोटापा बढ़ना स्वाभाविक है. मोटापा सिर्फ व्यक्ति की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सिस्टम की समस्या भी है.

6. मानसिक तनाव और इमोशनल ईटिंग

आज की तेज जिंदगी में तनाव आम हो गया है. कई लोग तनाव में ज्यादा खाते हैं, खासकर मीठा और जंक फूड. इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं. तनाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) भी पेट के आसपास चर्बी बढ़ाने में भूमिका निभाता है.

समाधान:

योग, ध्यान, वॉक और अच्छी नींद को रूटीन में शामिल करें.

क्या करें इस वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर?

इस साल संकल्प सिर्फ वजन घटाने का न लें, बल्कि लाइफस्टाइल बदलने का लें:

रोज कम से कम 30 मिनट चलें

हर 1 घंटे में 5 मिनट खड़े होकर चलें

घर का खाना प्राथमिकता बनाएं

सीढ़ियां अपनाएं

स्क्रीन टाइम सीमित करें

मोटापा सिर्फ आपके शरीर में नहीं है. यह आपकी कुर्सी, आपकी मोबाइल स्क्रीन, आपकी डिलीवरी ऐप और आपकी लिफ्ट में भी छिपा है. अगर हम सिस्टम को थोड़ा-थोड़ा बदलना शुरू करें छोटी आदतों से तो बड़ा बदलाव संभव है.