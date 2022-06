Weight Gain Causes: 35 या 40 की उम्र के बाद इन 5 वजहों से फैल जाती महिलाओं की कमर और बढ़ जाती है बॉडी फैट

Weight Gain Causes: 35 या 40 में महिलाएं अचानक वेट गेन करती हैं.

Weight Gain Causes In Female: अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि महिलाओं में मोटापा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ता है. इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र जैसे 35 या 40 में महिलाएं अचानक वेट गेन करती हैं. ये सभी के लिए नहीं है लेकिन ज्यादा महिलाएं इस उम्र में वजन बढ़ने से परेशान होती हैं. पेट और कमर की चर्बी दिखने में काफी भद्दी लगती है. वैसे तो वजन बढ़ने का सबसे आम कारण (Common Cause Of Weight Gain) खराब खानपान और लाइफस्टाइल की आदतें हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जो महिलाओं को फैटी बना सकते हैं. बढ़े हुए वजन को घटाने के लिए सबसे पहले वजन बढ़ने के कारणों (Causes Of Weight Gain) के बारे में पता होना जरूरी है. 40 की उम्र के बाद महिलाओं में वजन बढ़ना काफी आम है. अगर आप उसी स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ संभावित कारणों के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें.

महिलाओं में वजन बढ़ने के सामान्य कारण | Common Causes Of Weight Gain In Women