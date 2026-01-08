Viay Hazare 2025: सरफराज खान ने रचा इतिहास, पहले भारतीय बल्लेबाज बने, पिछले 51 साल में कोई नहीं कर सका था

Sarfaraz Khan's record: हालिया समय में सेलेक्टरों द्वारा अनदेखे किए गए सरफराज खान (Sarfaraz Khan) अब एक अलग ही प्वाइंट प्रूव करने में लगे है. सभी को जोर-शोर से बताने में लगते हैं कि उन्हें सिर्फ चारदिनी क्रिकेट में ही महारथ हासिल नहीं है, बल्कि वह वनडे को टी20 में भी बदलना जानते हैं! इसका सबूत सरफराज ने वीरवार को विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2025) के सातवे राउंड में दिया. सरफराज ने सिर्फ 15 ही गेंदों में पंजाब जैसे मजबूत टीम के खिलाफ अर्द्धशतक जड़ डाला और यह वह कारनामा है, जो लिस्ट 'ए' क्रिकेट के इतिहास में उनसे पहले कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर सका. भारत ने अपना पहला लिस्ट ए मैच 13 जुलाई साल 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ हेडिग्ले में खेला था. यह पहला वनडे भी था. मतलब यह वह कारनामा है, जो इससे पहले कोई भारतीय बल्लेबाज 51 साल में नहीं कर सका था. मतलब भाई साहब इतिहास रच दिया है सरफराज ने. और इसका असर आईपीएल पर भी पड़ेगा, उन्हें लेने वाली टीम के प्रबंधन और मनोदशा पर भी पड़ेगा.

सरफराज का दे-दनादन...

जयपुर के जयपुरिया विद्यालय मैदान पर 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत तेज़ रही. मुशीर ख़ान और अंगकृष रघुवंशी ने 8.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की. इसके बाद अपने भाई मुशीर के आउट होने पर सरफराज़ क्रीज़ पर आए और आते ही स्पिनरों पर हमला बोल दिया. सरफराज़ ने सबसे पहले पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा के एक ओवर में तीन छक्के और तीन चौके जड़े. इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बराड़ को भी नहीं बख्शा और पांच गेंदों में 19 रन ठोक दिए. अंततः सरफराज़ 20 गेंदों में 62 रन बनाकर मयंक मार्कंडे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. उनकी पारी में सात चौके और पांच छक्के शामिल थे. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह लिस्ट ए क्रिकेट में कुल मिलाकर चौथा सबसे तेज़ अर्धशतक है. इस फ़ॉर्मेट में सबसे तेज़ अर्धशतक श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने ने 2005-06 सत्र में घरेलू मैच में सिर्फ़ 12 गेंदों में लगाया था.

तोड़ा अभिजीत काले का रिकॉर्ड

सरफराज़ ने महाराष्ट्र के अभिजीत काले और बड़ौदा के ऑलराउंडर अतित शेठ का रिकॉर्ड तोड़. काले ने 1995 में बड़ौदा के ख़िलाफ़ 16 गेंदों में अर्धशतक जमाया था, जबकि शेठ ने 2021 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ़ 16 गेंदों में पचासा लगाया था. हालांकि, इस ऐतिहासिक पारी के बावजूद मुंबई को मैच में हार का सामना करना पड़ा था.

मुंबई के बेस्ट स्कोरर हैं सरफराज!

वर्तमान में सरफराज़ विजय हज़ारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने छह पारियों में 303 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 75.75 और स्ट्राइक रेट 190.56 है. उन्होंने 31 दिसंबर को गोवा के ख़िलाफ़ 157 रनों की पारी खेली थी और इससे पहले उत्तराखंड के विरुद्ध भी अर्धशतक जमाया था. मुंबई की टीम पहले ही टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफ़ाई कर चुकी है.

आखिरी बार भारत के लिए 2024 में खेले थे

सरफराज़ ने आख़िरी बार फरवरी 2024 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन हालिया समय में उनका फ़ॉर्म शानदार रहा है. वह 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे, जहाँ उन्होंने सात मैचों में 329 रन बनाए. उनका औसत 65.80 और स्ट्राइक रेट 203.80 रहा. आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सरफराज़ ख़ान को उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में खरीदा.

...पर हार गई मुंबई

मुंबई के मैच की बात करें तो 18वें ओवर में 169/3 की मज़बूत स्थिति में होने के बावजूद, सूर्यकुमार यादव के आउट होने के बाद शिवम दुबे और कप्तान श्रेयस अय्यर के विकेट भी गिर गए. इससे टीम अचानक बिखर गई. आख़िरी समय में चार विकेट शेष रहते हुए जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, लेकिन मुंबई एक रन से मैच हार गई.

