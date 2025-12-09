स्मोकिंग की लत छोड़ना अब मुश्किल नहीं, एक्सपर्ट से जानिए आयुर्वेदिक नुस्खा जो धीरे-धीरे छुड़ा सकता हैं आपकी ये लत

Smoking Kaise Chhode: स्मोकिंग और गुटखा आज के समय की सबसे बड़ी लतों में से एक है. लोग यह जानते हुए भी कि इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है, अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाते. इस विषय पर बात करते हुए CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार ने NDTV को बताया कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से इंसान धीरे-धीरे नशे की आदत से बाहर निकल सकता है. यह उपाय न केवल तंबाकू और स्मोकिंग की तलब को कम करता है, बल्कि धीरे-धीरे उसे पूरी तरह खत्म भी कर देता है.

सिगरेट छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए?

नशा छुड़ाने का आसान तरीका | Easy Ways To Quit Addiction

स्मोकिंग और गुटखा की लत छोड़ने में काफी मुश्किल आती है क्योंकि जब तक इनकी तलब बनी रहती है, तब तक व्यक्ति दोबारा नशे की ओर खिंच जाता है. लेकिन अगर इस तलब को ही नियंत्रित कर दिया जाए, तो धीरे-धीरे नशा छोड़ना आसान हो जाता है.

इसे भी पढ़ें: क्या खड़े होकर पानी पीने से होते हैं घुटने खराब? जानें ये सच या मिथक?

प्रोफेसर राम अवतार ने इसके लिए एक खास नुस्खा बताया. इसमें सौंफ, और अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है. प्रोफेसर राम अवतार बताते हैं कि सबसे पहले सौंफ और अजवाइन को अलग-अलग बर्तन में रखें और इन्हें अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद इन्हें नींबू के रस में भिगो दें.

सात बार दोहरानी होगी प्रक्रिया

नींबू में भिगोने के बाद सौंफ और अजवाइन को सीधे धूप में नहीं, बल्कि छांव में सुखाना होता है. यह प्रक्रिया सात बार दोहरानी होती है. यानी हर बार सौंफ और अजवाइन को नींबू में भिगोकर छांव में सुखाना होगा. सात बार इस तरह सुखाने के बाद इसे किसी शीशी में भरकर सुरक्षित रखा जा सकता है. चाहें तो इसमें थोड़ा तिल भी मिलाया जा सकता है.

सेवन का तरीका और असर

प्रोफेसर राम अवतार ने कहा कि इस तैयार मिश्रण का सेवन भोजन के बाद और जब भी तलब महसूस हो, थोड़ा-थोड़ा कर लें. इसका नियमित सेवन करने से धीरे-धीरे तलब कम हो जाएगी और कुछ ही समय में पूरी तरह खत्म हो जाएगी. जब तलब खत्म होगी तो स्वाभाविक रूप से स्मोकिंग और गुटखे की आदत भी छूट जाएगी.

शराब छुड़ाने में असरदार

उन्होंने कहा कि यह नुस्खा शराब की लत छुड़ाने में भी मदद करता है. अगर लोग इस तरह के पारंपरिक और सुरक्षित उपायों को अपनाएं तो नशा छोड़ना मुश्किल नहीं होगा.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)