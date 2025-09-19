रोजाना लगाते हो सनस्क्रीन तो शरीर में हो सकती है विटामिन डी की कमी: अध्ययन

एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एसपीएफ 50+ सनस्क्रीन का उपयोग करता है, विशेष रूप से उन दिनों जब अल्ट्रावायलेट (यूवी) इंडेक्स तीन या उससे अधिक होता है, तो उसमें विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ सकता है. सनस्क्रीन के फ़ायदे जगज़ाहिर हैं, इसलिए हमारे निष्कर्षों का मतलब यह नहीं है कि हमें एसपीएफ 50+ का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए. इसका मतलब है कि जो लोग रोज़ाना एसपीएफ 50+ का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू करना पड़ सकता है.

यह अध्ययन हाल ही में ‘ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी' में प्रकाशित हुआ है. इसमें कहा गया है कि हालांकि सनस्क्रीन के उपयोग से त्वचा कैंसर और सनस्पॉट्स जैसी समस्याओं से बचाव होता है, लेकिन नियमित उपयोग से शरीर में विटामिन डी का स्तर अपेक्षाकृत कम हो सकता है. अध्ययन में 639 वयस्कों को शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्यों में रहते हैं. इन्हें दो समूहों में बांटा गया. एक समूह को रोजाना एसपीएफ 50+ सनस्क्रीन लगाने को कहा गया, जबकि दूसरा समूह अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार सूर्य सुरक्षा उपाय करता रहा.

Photo Credit: Pexels

शोधकर्ताओं ने दोनों समूहों के विटामिन डी स्तर की जांच साल में तीन चरणों में की—शुरुआत में ( सर्दियों के अंत में/शुरुआती वसंत में), मध्य में (गर्मियों में), और अंत में ( सर्दियों में)। परिणामों में पाया गया कि दोनों समूहों में गर्मियों के दौरान विटामिन डी का स्तर बढ़ा, लेकिन यह वृद्धि सनस्क्रीन समूह में नियंत्रण समूह की तुलना में काफी कम थी. अध्ययन के अंत में, विटामिन डी की कमी सनस्क्रीन उपयोग करने वाले समूह में 46 प्रतिशत थी, जबकि नियंत्रण समूह में यह 37 प्रतिशत पाई गई.

शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यह निष्कर्ष सनस्क्रीन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुझाव देता है कि जो लोग प्रतिदिन उच्च एसपीएफ सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं, उन्हें विटामिन डी की पूर्ति के लिए पूरक आहार लेने पर विचार करना चाहिए.

विशेषज्ञों के अनुसार, विटामिन डी की कमी केवल सनस्क्रीन के कारण नहीं होती. वे लोग जो दिन के समय (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच) बाहर नहीं निकलते या जो हमेशा कपड़ों से खुद को पूरी तरह ढक कर रखते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी का खतरा रहता है. यह दुनिया भर में पहला अध्ययन है जो लोगों के दैनिक जीवन में एसपीएफ 50+ सनस्क्रीन के दैनिक उपयोग के प्रभावों का परीक्षण करता है.

यह बताता है कि :

1. सनस्क्रीन का उपयोग जारी रखें क्योंकि रोज़ाना सनस्क्रीन का उपयोग करने से त्वचा कैंसर और सनस्पॉट्स का खतरा कम होता है. इसलिए, यह ज़रूरी है कि अपनी दिनचर्या में हर दिन सनस्क्रीन का उपयोग जारी रखें, जब यूवी इंडेक्स तीन या उससे अधिक तक पहुंचने का अनुमान हो.

जिन लोगों की त्वचा का रंग गहरा है, उन्हें रोज़ाना सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप से होने वाले त्वचा कैंसर का खतरा बहुत कम होता है. हालांकि, जब यूवी इंडेक्स ज़्यादा हो, तो बाहर जाने पर त्वचा की सुरक्षा करना ज़रूरी है.

सनस्क्रीन का उपयोग दांतों को ब्रश करने जितना ही नियमित होना चाहिए. मेकअप में सनस्क्रीन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वह पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता.

यदि आप मनोरंजन या काम के लिए बाहर निकलते हैं और यूवी इंडेक्स तीन या उससे अधिक है, तो आपको जितना हो सके अपनी त्वचा को कपड़ों से ढकना चाहिए, टोपी और धूप का चश्मा पहनना चाहिए, हो सके तो छाया में रहना चाहिए और हर दो घंटे में सनस्क्रीन लगाना चाहिए.

2. विटामिन डी लेने पर विचार करें। जो लोग रोज़ाना सनस्क्रीन लगाते हैं, उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट लेने पर विचार करना चाहिए। ये अपेक्षाकृत सस्ते (प्रतिदिन केवल 5 सेंट), सुरक्षित (यदि निर्देशानुसार उपयोग किया जाए) और विटामिन डी की कमी को रोकने में प्रभावी होते हैं.

सर्दियों में सप्लीमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब विटामिन डी की कमी ज़्यादा आम हो जाती है.

अब सवाल उठता है कि क्या नियमित रूप से सनस्क्रीन का उपयोग ही विटामिन डी की कमी का एकमात्र कारण है?

अध्ययन की शुरुआत में 30 प्रतिशत प्रतिभागियों में विटामिन डी की कमी थी. वे नियमित रूप से सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। नियंत्रण समूह (जो हर दिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते थे) के 37 प्रतिशत प्रतिभागियों में अध्ययन के अंत में विटामिन डी की कमी थी.

इससे पता चलता है कि नियमित रूप से सनस्क्रीन का इस्तेमाल ही विटामिन डी की कमी का एकमात्र कारण नहीं है। जो लोग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच कम ही बाहर जाते हैं, या जो बाहर रहते हुए हमेशा अपनी त्वचा को कपड़ों से ढके रहते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी होने का खतरा ज़्यादा होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में विटामिन डी सप्लीमेंट लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान इसका स्तर अधिक तेजी से गिर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)