Uric Acid Diet: मटर और टमाटर ही नहीं ये चीजें भी बढ़ाती हैं यूरिक एसिड लेवल, जानें गाउट रोगी क्या खाएं और क्या नहीं

What To Eat And Avoid In Uric Acid: यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरीन से भरपूर फूड्स के पाचन के बाद शरीर से यूरीन के रूप में बाहर निकल जाता है. प्यूरीन रासायनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं और शरीर में टूट जाते हैं. जब हम प्यूरीन वाले फूड्स का अधिक सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर इसे पचाने में विफल हो सकता है, जिससे यूरिक एसिड लेवल में वृद्धि हो सकती है. खून में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से भी गाउट हो सकता है. जब आप इससे बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है. कुछ फूड्स हैं जो हाई यूरिक एसिड रोगियों की मदद कर सकते हैं. वहीं कुछ फूड्स जिसने परहेज करना जरूरी है. यूरिक एसिड रोगियों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यहां ऐसे फूड्स की लिस्ट दी गई है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

यूरिक एसिड डाइट टिप्स | Uric Acid Diet Tips