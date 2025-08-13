हाई यूरिक एसिड का रामबाण घरेलू इलाज हैं ये हरी पत्तियां, पेशाब के रस्ते शरीर से निचोड़ देंगी सारी गंदगी

Home Remedies For High Uric Acid: आजकल यूरिक एसिड बढ़ना एक आम समस्या हो गई है. लेकिन, अगर इसे नजरअंदाज किया जाय तो यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है. बहुत से लोग यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के उपाय तलाशते हैं, कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाता है. यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक तत्व है, लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो यह जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया जाए, तो यह किडनी और दिल की सेहत पर भी असर डाल सकता है. अच्छी बात ये है कि कुछ हरी पत्तियां ऐसे घरेलू उपाय हैं जो यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं. आइए जानते हैं ऐसी चमत्कारिक पत्तियों के बारे में

इन पत्तियों से कम करें यूरिक एसिड लेवल (Beneficial Leaves To Reduce Uric Acid Level)

1. तुलसी के पत्ते

तुलसी में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है और यूरिक एसिड को कम करने में असरदार है.

कैसे करें सेवन: तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं. रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करें.

2. पुदीना के पत्ते

पुदीना शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ डिटॉक्स भी करता है. यह यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है.

कैसे करें सेवन: पुदीना के पत्तों का रस निकालकर गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में एक बार पिएं.

3. गिलोय के पत्ते

गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है.

कैसे करें सेवन: गिलोय के पत्तों को पानी में उबालें और उसका रस सुबह खाली पेट पिएं.

4. नीम के पत्ते

नीम में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं. यह यूरिक एसिड को भी कम करने में सहायक है.

कैसे लें: नीम के पत्तों को पीसकर पानी में मिलाएं और दिन में एक बार सेवन करें.

5. पपीते के पत्ते

पपीते के पत्तों में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो यूरिक एसिड को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करते हैं. इनका सेवन भी फायदेमंद हो सकता है.

कैसे लें: पत्तों का रस निकालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं.

इन बातों का भी रखें ख्याल

पानी ज्यादा पिएं: दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी पिएं ताकि यूरिक एसिड पेशाब के जरिए बाहर निकल सके.

रेड मीट और शराब से परहेज करें: ये चीजें यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं.

फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं: खासकर चेरी, खीरा और हरी पत्तेदार सब्जियां.

नियमित व्यायाम करें: इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और यूरिक एसिड संतुलित रहता है.

अगर आप हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो इन हरी पत्तियों को अपने रूटीन में शामिल करें. ये न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करेंगी, बल्कि पेशाब के रास्ते सारी गंदगी बाहर निकालकर आपको राहत भी देंगी। ये उपाय प्राकृतिक हैं, सस्ते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)