गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्‍डी बरार दोनों ही इस समय विदेश में हैं और एक बार फिर दोनों ने बॉलीवुड को धमकाया है. रोहित गोदारा ने बॉलीवुड को संत प्रेमानंद महाराज का नाम लेकर धमकी दी है. उसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंजाम भुगतने की धमकी दी है. इसके साथ जो सोशल मीडिया पोस्‍ट शेयर की गई है, उसमेंहरियाणा के भिवानी में हुई टीचर मनीषा की हत्‍या का भी जिक्र किया गया है. रोहित गोदारा ने मनीषा की हत्‍या का बदला लेने की भी बात कही है.

सरकार सिर्फ दे रही भरोसा

दोनों गैंगस्टर फिलहाल विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं. जो पोस्‍ट शेयर की गई है उसकी शुरुआज कुछ इस तरह से होती है, 'जय जय श्री हरिवंश, जय श्री राम! सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा गोल्डी बरार.' इसमें आगे लिखा है, '(विनम्र श्रद्धांजलि) बहन मनीषा को. भाइयों, आप सब जानते हैं! बहन मनीषा के साथ जो नरसंहार हुआ! आप सब उससे वाकिफ हैं! बहन मनीषा के परिवार के साथ जो समय बीत रहा है! वो किसी और के साथ नहीं! इतने दिन बीत गए, सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे!'

ऐसा समय आएगा कि...

इसके बाद पोस्‍ट में आगे लिखा है, 'और भाइयो, ये अभी सोशल मीडिया पर दिख रहा है! पूज्य (प्रेमानंद जी महाराज) को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है! जिन्होंने अपनी दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इतने साल संघर्षों पर विराम बंद नहीं किया! समाज के ये चंद लोग (असामाजिक तत्व) उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं! उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं! तो ये हमारी खुली चुनौती है! अगर हमारी बहन जो आज स्वर्ग में हैं और हमारे पूज्य संतों को समय रहते न्याय नहीं मिला ! तो हम वो समय लाएंगे ! जिसकी वे (सरकार) और (प्रशासन) और कुछ दर्शक (राजनेता) कल्पना भी नहीं कर सकते!'

बॉलीवुड को धमकाया

दोनों ने बॉलीवुड को धमकाते हुए लिखा है, 'और ये नंगा नाच बॉलीवुड में चल रहा है! कोई इसे देख ही नहीं रहा! अगर कदम उठाने ही हैं! तो बॉलीवुड के इस नंगे नाच को रोकने के लिए कदम उठाओ. अब हम बॉलीवुड के इस नंगे नाच का अंत करेंगे.' और हमारी बहन-बेटियों का कत्लेआम करने वाले दुष्ट लोगों का अंत करेंगे, और हमारे संतों को निशाना बनाने वालों का अंत करेंगे! और ये हमारी सभी बॉलीवुड गायकों, कलाकारों और समाज के कुछ (जानवरों) के लिए चेतावनी है! अगर कोई किसी भी (जाति-धर्म) समाज की मर्यादा भूलकर कुछ पैसों के लिए या नशे की हालत में कोई गलत काम करता है, तो तैयार रहो ! हमारे लिए सभी समाज समान हैं!'

लॉरेंस बिश्नोई ने भी दी धमकी

भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट भी सामने आई है. पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा कि अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे. लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने अपने वर्चस्व का दावा ठोंक रहे हैं. इतना ही नहीं, पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों ने ये भी लिखा कि कनाडा के ब्रैम्पटन में जो सोनू छठा की हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी भी ली. पोस्ट में लिखा है कि लॉरेंस के करीबी एमपी धनुआ में मर्डर की साजिश में शामिल था एयर लॉरेंस के नाम पर उगाही कर रहा था इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा. गोल्डी ढिल्लों फिलहाल कनाडा में है और लॉरेंस जेल में बंद है.