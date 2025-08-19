Asia Cup 2025: "बहुत दुखी हूं..." एशिया कप स्क्वाड में इन दो खिलाड़ियों को शामिल ना करने पर अश्विन ने उठाए सवाल

Ravichandran Ashwin on Team India: भारत के पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम में सेलेक्ट नहीं जाने पर निराशा जताई है. भारत ने 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. टीम में शुभमन गिल की वापसी हुई है और उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. जबकि हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होंगे. श्रेयस अय्यर जिन्होंने आईपीएल 2025 में रनों का अंबार लगाया था, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में खेला था.

'यह अच्छा नहीं हुआ'

रविचंद्रन अश्विन ने श्रेयस अय्यर को टीम में जगह ना देने पर पूछा है कि आखिर उन्होंने क्या गलती की है. अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर बोलते हुए कहा,"श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के आंख में जो आंसू हैं, वो मुंबई में बारिश बनकर गिरी है." "चयन ऐसा काम है जिसमें कोई तो बाहर रहेगा ही. जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके चेहरों की निराशा और दुख को महसूस कर सकते हैं. उम्मीद है कि किसी ने श्रेयस और जायसवाल से बात की होगी." अश्विन ने कहा,"मैं श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के लिए बहुत दुखी हूं. यह दोनों के लिए अच्छा नहीं है."

अश्विन ने श्रेयस अय्यर को लेकर आगे कहा,"वह टीम से बाहर गया. चैंपियंस ट्रॉफी में आकर कमाल की बल्लेबाजी की. आपको जीता के दिया. अगर जवाब यह है कि गिल धमाकेदार फॉर्म में हैं तो श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन फॉर्म में हैं. जायसवाल ने ओवल में मुश्किल पिच पर दूसरी पारी में शतक लगाया. वह भी अच्छी फॉर्म में हैं. इसके लिए आप जवाब कैसे दे सकते हैं."

'श्रेयस अय्यर की क्या गलती'

अश्विन ने आगे कहा,"श्रेयस अय्यर की क्या कमी है. केकेआर के साथ एक ट्रॉफी जीती है. इसके बाद उन्होंने 2014 के बाद पहली बार पंजाब को आईपीएल फाइनल में पहुंचाया. कमाल की बैटिंग के साथ. उन्होंने शॉर्ट बॉल की समस्या पर काबू पाया. आईपीएल में कगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाजों को आसानी से हिट कर रहे थे. मैं उनके और यशस्वी जयसवाल के लिए बेहद दुखी हूं."

भारत के लिए 51 टी20 मैच खेल चुके अय्यर ने 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं. प्रारूप में उनकी आखिरी उपस्थिति दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी. श्रेयस अय्यर का आईपीएल में बतौर कप्तान कमाल का रिकॉर्ड है. उनकी अगुवाई में दिल्ली 2019 में प्लेऑफ और 2020 में पहली बार फाइनल में पहुंची. जबकि 2024 में केकेआर को उन्होंने खिताब दिलाया. वहीं पिछले सीजन में पंजाब को आईपीएल फाइनल में पहुंचाया.



श्रेयस अय्यर को नहीं चुनने के बारे में पूछे जाने पर अजीत अगरकर ने स्वीकार किया कि बल्लेबाज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फिलहाल टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है. अगरकर ने कहा,"श्रेयस के संबंध में, मेरा मतलब है कि आपको उसे यह बताना होगा कि वह किसकी जगह ले सकता है. इसमें न तो उसकी कोई गलती है और न ही यह हमारी है. यह सिर्फ इतना है कि हमें इस समय 15 खिलाड़ियों को चुनना है; उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा."

