High Uric Acid बढ़ा होने पर कैसी होनी चाहिए डाइट?डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया हाई यूरिक एसिड के लिए डाइट चार्ट

Uric Acid High Hone Par Kya Khaye: हाई यूरिक एसिड, जिसे हाइपरयूरिसीमिया (Hyperuricemia) भी कहा जाता है, रक्त में यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को दर्शाता है. यह स्थिति तब होती है जब शरीर या तो बहुत अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करता है या गुर्दे इसे प्रभावी ढंग से उत्सर्जित नहीं कर पाते, जिससे यह रक्तप्रवाह में जमा हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि High Uric Acid में क्या खाना चाहिए. आइए इस बारे में जानते हैं, क्या कहती हैं, हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा.

हाई यूरिक एसिड में प्रोटीन खाना सही है? |Protein mines in high uric acid right?

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, हाई यूरिक एसिड में प्रोटीन के सेवन को कम किया जाता है, लेकिन आमतौर पर प्यूरीन से भरपूर खाद्य पदार्थ ना खाने की सलाह दी जाती है. जिनसे यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है और वह ज्यादातर आपके नॉनवेज रेड मीट आपके ऑर्गन मीट्स में देखा गया है. इसी के साथ हम लीन मीट्स को सुरक्षित मानते हैं, ऐसे में अंडे की सफेदी का सेवन करना फायदेमंद है.



डॉक्टर ने आगे बताया कि, हम अक्सर एक्यूट किडनी इंजरी (Acute kidney injury) के केस देखते हैं, ऐसे में हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन लेने की सलाह नहीं दी जाती है. वहीं दूसरी ओर अगर आप प्रोटीन का सेवन करना चाहते हैं, सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है. डॉक्टर ने आगे बताया कि एक स्वस्थ शरीर के लिए दिन में 0.8 ग्राम प्रोटीन की मात्रा सही मानी गई है.

ये भी पढ़ें: इन 3 लोगों को खाने से 15 मिनट पहले जरूर पीना चाहिए ये ड्रिंक, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए है रामबाण

प्रोटीन की मात्रा को 0 करना सही नहीं | It is not right to reduce the amount of protein to zero

डॉक्टर बताया कि हाई यूरिक एसिड में प्रोटीन के सेवन को कम किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मात्रा को जीरो ही करे दें. अगर ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को काफी नुकसान हो सकता है.

हाई यूरिक एसिड में क्या खाएं | What to eat in high uric acid

डॉक्टर ने बताया कि हाई यूरिक एसिड में खाने- पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में रेड मीट खासतौर पर जो भी आपका मटन वगैरह है वह आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है. इसी के साथ अगर आप अंडे की सफेदी का सेवन कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा सेवन न करें. एक व्यक्ति के लिए एक दिन में एक से दो अंडे वैसे काफी होते हैं. वहीं अपनी डाइट में लीन सोर्स शामिल करें. डॉक्टर ने आगे बताया, कि इन सब के अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि दालों का सेवन जरूरत से ज्यादा न करें.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)