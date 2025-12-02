ऐसा क्या करें कि उबलते समय न फटे एक भी अंडा? आजमाएं ये आसान 5 टिप्स और ट्रिक्स, हर कोई पूछेगा तरीका

Anda Kaise Ubale ki Tute Nahi: सर्दियों में उबला हुआ अंडा खाना सेहत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इससे शरीर का तापमान गर्म तो रहता ही है साथ में कई बीमारियां भी दूर होती हैं. कई लोग सिंपल अंडा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग प्याज और मिर्च छिड़कर अंडे के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं. अंडे के अंदर विटामिन ए, डी, ई, और बी-कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस समेत कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. सर्दियों में ज्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है कि पानी में उबालते हुए अंडे फट कर टूट जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे पानी में अंडे अच्छे से उबल भी जाएंगे और फटेंगे भी नहीं. इसका रिजल्ट देखकर हर कोई आपसे तरीका भी पूछने लगेगा.

1. तेज आंच का न करें उपयोग

कई लोग अंडा उबालते समय गैस की तेज आंच रखते हैं जिस कारण से अंडे फट जाते हैं. ऐसे में आप जब भी अंडे उबालें तो धीमी आंच का ही इस्तेमाल करें. इससे अंडो के फटने का खतरा कम हो जाता है.

अंडे को सही से उबालने के लिए आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप पानी में एक चम्मच सिरका या नमक मिला दें इससे अंडा नहीं फटता और कोई भी दरार नहीं आती.

अंडे को उबालते समय फटने से बचाने के लिए आप उसके गोल सिरे पर एक छोटा सा छेद कर सकते हैं. दरअसल, छेद से अंडे की हवा बाहर निकलती है और दरार या सफेदी बाहर निकलने का खतरा कम हो जाता है.

कई लोग अंडो को फ्रिज में से निकालकर सीधे गर्म पानी में डाल देते हैं जिससे अंडे फट जाते हैं. अगर आप भी अंडो को फ्रिज में रखते हैं तो उबालने से पहले उन्हें रूम टेंपरेचर में रखें. इससे उबलने के दौरान अंडे नहीं फटेंगे.

कई लोग अंडो को उबलते हुए पानी में डाल देते हैं जिससे फटने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में उबालने के लिए आप पानी में पहले अंडे रख दें और फिर बर्तन को गैस पर रखें. इससे अंडे में दरार नहीं आती और फटता भी नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.